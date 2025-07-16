به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که جشنواره «کتاب کابل» که از سوی ریاست کتابخانههای عامه در پایتخت برگزار شده بود، به پایان رسید.
در مراسم اختتامیه این جشنواره، ملاخیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، با تأکید بر اهمیت مطالعه گفت: «ما متعهد به ساخت کتابخانههای جدید، حمایت از نویسندگان و ناشران و ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور هستیم.»
وی افزود: برای تشویق مردم به مطالعه، برنامههای حمایتی و تشویقی در ولایتها نیز راهاندازی خواهد شد.
همچنین مولوی محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، از نهادهای بینالمللی خواست تا در ساخت و تجهیز کتابخانههای افغانستان همکاری بیشتری داشته باشند.
در این جشنواره، روزا اوتونبایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، شماری از نمایندگان سفارتها، نویسندگان، ناشران، فعالان فرهنگی و جوانان حضور داشتند.
در پایان برنامه، هدایا و بستههای فرهنگی به کودکان یتیم و بیسرپرست اهدا شد. همچنین اعلام گردید که نمایشگاه یکروزه کتاب روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی کابل برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه در حالی به پایان رسید که اخیرا مسئولان طالبان نشستی را به ریاست نور محمد ثاقب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف برای ارزیابی کتابهای منحرف برگزار کردند. این نشست به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست برگزار شده بود.
