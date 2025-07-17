  1. صفحه اصلی
آیت‌الله سیستانی جان باختن شهروندان عراقی در پی آتش‌سوزی در الکوت را تسلیت گفتند

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸
آیت‌الله العظمی سیستانی جان باختن شماری از شهروندان در حادثه آتش‌سوزی در شهر الکوت را به خانواده قربانیان تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای جان‌باختن شماری از شهروندان در حادثه آتش‌سوزی در شهر الکوت را به خانواده قربانیان تسلیت گفت.

دفتر این مرجع عالیقدر خواستار رحمت واسعه خداوند برای شهدا و صبر برای بازماندگان و شفای عاجل مجروحان شد.

گفتنی است پیش از این استاندار واسط سه روز عزای عمومی اعلام کرده بود.

آتش‌سوزی در یک مرکز تجاری در شهر الکوت منجر به جان‌باختن بیش از ۵۰ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.
 
