به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مقام‌های عراقی در تلاش‌اند هویت اجساد سوخته‌ای را شناسایی کنند که از زیر آوار مرکز تجاری «کورنیش هایبرمارکت» در شهر کوت بیرون کشیده شدند؛ آتش‌سوزی وحشتناکی که شامگاه چهارشنبه رخ داد و دست‌کم ۶۳ کشته بر جای گذاشت.

وزارت کشور عراق اعلام کرده است که هویت ۱۸ جسد هنوز مشخص نیست و به دلیل شدت سوختگی، برای شناسایی، باید آزمایش DNA انجام شود. در همین حال، موجی از خشم عمومی به‌دلیل تکرار حوادث مشابه در سال‌های اخیر و کشته شدن صدها نفر، کشور عراق را در برگرفته است.

شهادت‌های دردناک از فاجعه آتش‌سوزی کوت

روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا با انتشار گزارشی میدانی از محل حادثه، به ضعف ایمنی و نبود ساده‌ترین استانداردهای امنیتی در این مرکز تجاری پرداخته است.

«حاج حسین علی» صاحب یک جرثقیل بزرگ، که در لحظات پایانی برای کمک به نجات افراد محبوس فراخوانده شده بود، گفت: جرثقیل ما فقط سه کیلومتر با محل حادثه فاصله داشت. وقتی نیروهای آتش نشانی نتوانستند به افرادی که در پشت‌بام گیر کرده بودند برسند، خودمان دست‌به‌کار شدیم و توانستیم جان بیش از ۴۰ نفر را نجات دهیم. اما همچنان احساس عجز ما را رها نمی‌کند.

او افزود: امکانات نیروهای آتش نشانی بسیار ابتدایی بود. نه نردبان بلند داشتند، نه تجهیزات مدرن. ژنراتورهایشان با دست کشیده می‌شد و ابزارشان به درد تئاتر مدرسه می‌خورد، نه کشوری مثل عراق.

او درباره وضعیت ساختمان اظهار کرد: «پله‌هایی که به پشت‌بام می‌رفت صرفاً دکوری بود. هیچ خروج اضطراری، هشدار آتش یا سیستم ایمنی وجود نداشت. راه‌پله‌ها پر از کالا بود، انگار انبار باشد.»

یک مهندس به نام محمد علی از استان واسط نیز به روزنامه واشنگتن‌پست گفت: این فاجعه ضعف کامل سیستم ایمنی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را آشکار کرد. چطور به چنین ساختمانی مجوز تبدیل شدن به مرکز خرید داده شد؟

طبق گزارش، ساختمان مورد نظر قبلاً رستوران بوده که به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی تعطیل شده بود. اما بعداً به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز، به مرکز تجاری چندطبقه تبدیل شده است.

منشأ آتش‌سوزی و زنجیره بی‌تدبیری‌ها

یک مقام ناشناس در آتش نشانی شهر کوت گفت که منشأ آتش‌سوزی، دستگاه تهویه‌ای بوده که در یک فروشگاه عطر منفجر شده و آتش را به طبقات دیگر منتقل کرده است.

او تأکید کرد که استفاده از مواد ارزان‌قیمت قابل‌اشتعال و نبود درهای خروج اضطراری، عملیات نجات را سخت‌تر کرده و شمار قربانیان را افزایش داده است.

در همین حال، مقام محلی دیگری در شهر کوت نیز اعتراف کرد که هنوز مشخص نیست چگونه چنین پروژه‌ای بدون زیرساخت مناسب موفق به اخذ مجوز فعالیت شده است.

بازتاب اجتماعی و واکنش دولت

در حالی که آواربرداری ادامه دارد و خانواده‌ها در برابر بیمارستان کوت منتظر خبری از عزیزانشان هستند، «محمد المیاحی» استاندار استان واسط عراق از تشکیل پرونده قضایی علیه مالک ساختمان و مدیر مرکز خبر داده است.

او همچنین اعلام کرد که مدیر شهرداری کوت و مدیر ایمنی حرفه‌ای تعلیق شده‌اند و کمیته‌های تحقیق درباره شرایط ساخت و ایمنی تشکیل شده‌اند.

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، نیز از محل حادثه بازدید کرد و این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری و فساد دانست و آن را جنایتی نزدیک به قتل عمد توصیف کرد. او سه روز عزای عمومی اعلام کرده و وعده پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان داده است.

این فاجعه، یادآور سلسله آتش‌سوزی‌های مرگباری است که در سال‌های اخیر در عراق رخ داده‌اند؛ از جمله آتش‌سوزی در بیمارستان ابن‌خطیب در بغداد (۲۰۲۱)، بیمارستان الحسین در ناصریه، و تالار عروسی الحمدانیه (۲۰۲۳). اکنون، آتش‌سوزی کوت نیز فصل تلخ دیگری به این تراژدی‌ها افزوده است.

..............................

