به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه مردم شهر کوت در استان واسط عراق در سوگ جانباختگان حادثه تلخ آتشسوزی یکی از مراکز خرید بزرگ بهسر میبرند، نهادهای دینی و اجتماعی با ابراز همدردی، خواستار بررسی فوری و دقیق ابعاد این فاجعه شدهاند. این حادثه که با شعلهور شدن آتش، جان شماری از شهروندان بیگناه را گرفت و دهها زخمی بر جا گذاشت، بار دیگر لزوم بازنگری در زیرساختهای ایمنی شهری و پاسخگویی نهادهای مسئول را یادآور شد.
در این راستا، مجمع اهلبیت(ع) عراق با صدور پیامی، ضمن تسلیت به ملت شریف عراق و خانوادههای داغدیده، بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای تلخ تأکید کرده است.
متن این پیام به شرح زیر است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
"الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ"
در پی حادثه دردناک و مصیبتبار آتشسوزی در یکی از مراکز خرید بزرگ که جان شماری از بیگناهان را گرفت و شماری دیگر را مجروح ساخت، با دلهایی سرشار از اندوه و درد، صمیمانهترین تسلیتها و عمیقترین همدردیها را به ملت شریف عراق، بهویژه خانوادههای داغدیده در شهر عزیز کوت، تقدیم میکنیم. این مصیبت بزرگ که فرزندان ملت ما را در اندوه فرو برد، همگان را در برابر مسئولیتی انسانی و اخلاقی قرار میدهد تا با دقت و جدیت به دلایل تکرار چنین حوادث تلخ پرداخته و برای اجرای دقیق سیستمهای ایمنی و پاسخگویی کامل نهادهای مسئول تلاش کنیم تا جان انسانها و اموالشان در امان بماند.
از خدای متعال مسئلت داریم که شهدای این حادثه را مشمول رحمت گسترده خود قرار دهد، آنان را در بهشت جاودان جای دهد، به خانوادههای داغدیده صبر و آرامش عطا فرماید، به مجروحان شفای عاجل عنایت کند و ملت عراق را از هرگونه شر و آسیبی محفوظ دارد.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
مجمع اهلبیت(ع) عراق
٢١ محرم الحرام سال 1447 هجری قمری
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما