  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

شماری دیگر از نظامیان صهیونیستی در غزه زخمی شدند

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰
کد خبر: 1708754
شماری دیگر از نظامیان صهیونیستی در غزه زخمی شدند

  رزمندگان مقاومت فلسطین ضربات مهلک جدیدی به اشغالگران در غزه وارد کردند و بر اثر آن شماری دیگر از نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

   به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های رژیم صهیونیستی زخمی شدن یک نظامی ذخیره یگان «یهلوم» را در مرکز غزه بر اثر حادثه مهمات منفجر نشده اعلام کردند. همچنین این منابع به زخمی شدن دو نظامی گردان ۲۰۲ جمعی تیپ چتربازان در نبردهای روز گذشته در شمال غزه خبر دادند که وضعیت وخیمی دارند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از زخمی شدن چهار نظامی در نبردهای صبح امروز در محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه خبر دادند که حال دو نفر از این نظامیان وخیم گزارش شده است.

 از آغاز جنگ نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و عملیات بی‌سابقه «طوفان الأقصی» که به شکلی غافلگیرکننده از سوی نیروهای مقاومت فلسطین انجام شد، ارتش رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از ضربات سنگین و پرهزینه مواجه بوده است؛ ضرباتی که هم در سطح میدانی و هم در سطح روانی و راهبردی، اثرات عمیقی بر پیکره ارتش رژیم اسرائیل بر جای گذاشته است.     
 
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha