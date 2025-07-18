ویدیو | نظر یک مهاجر منصف افغانستانی نسبت به ایرانیان / همه اهل محل او و خانوادهاش را با کادو بدرقه کردند
۲۷ تیر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۱
کد خبر: 1709050
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مهاجر افغانستانی که بعد از 40 سال تازه از ایران برگشته نظر خود را درباره ایرانیان این چنین توضیح میدهد: یکی از بستانگانم در کار ساختمانی کار میکرد که بسیار وظیفهشناس و امین و درستکار بود . خبری به او رسید که باید برای کمک به خانوادهاش به افغانستان بر گردد. آنها علاوه بر مزد، برای کفاف او مبلغ قابلی اضافه دادند و موقع خداحافظی همگی او را با عزت تمام و با چشم گریان بدرقه کردند و او به هنگام دور شدن صورتش خیس از اشک بود. این منحصرا یک ضرورت دینی یا اخلاقی نیست . هر مهاجری به لطف برخورد انسانی ما ایرانیان میتواند سفیری برای اعتبار و ارتباط و امنیت کشور ما باشد.
