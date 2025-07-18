به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️اولین نشست همایش شخصیت علمی و عملی علامه حسن زاده آملی با حضور خانم دکتر حسن‌زاده آملی فرزند علامه و جمعی از خواهران فرهیخته از سراسر کشور، در شهر مقدس قم برگزار شد.

خانم دکتر حسن‌زاده آملی در این نشست با تکیه بر مبانی عرفانی و معرفتی حضرت علامه حسن‌زاده آملی، تربیت انسان را از رحم مادر تا مراتب عالی سلوک، فرآیندی دقیق و الهی دانسته و تأکید کرد: نقش مادر از پیش از انعقاد نطفه آغاز می‌شود و غذای پاک و نیت پاک پدر و مادر در سرنوشت فرزند تأثیر مستقیم دارد. این مسیر تربیتی، باید با معارف قرآن، سلوک انبیا و آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام پیوند بخورد تا نفس ناطقه انسان به فعلیت برسد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم عرفانی برای درک صحیح کتب بزرگانی همچون حضرت علامه، پیشنهاد دادند : کتاب صد کلمه در معرفت نفس به عنوان آغاز مسیر مطالعاتی بانوان در این مؤسسه تدریس شود، زیرا هر کلمه در این کتاب، حامل یک جهان معنا در حوزه‌ی شناخت انسان و سیر الهی اوست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر ادب ربانی و تحقق مدینه فاضله اشاره کردند و بیان داشت: مدینه فاضله از درون فردی مؤمن آغاز می‌شود؛ اگر ادب درونی، احترام به حدود الهی و اخلاق ربانی در وجود ما نهادینه شود، دیگر نیازی به زنجیر و قفل نیست. امنیت درونی منجر به امنیت اجتماعی می‌شود.

حسن زاده آملی با تبیین تفاوت ایمان و یقین، افزود: ایمان مقدمه است، اما آن‌چه ما را در برابر گناه و لغزش‌ها نگاه می‌دارد، یقین است. باید آیات قرآن را آن‌قدر در جان خود نهادینه کنیم که گوشت و پوست‌مان به آن آگاه شود. آن زمان است که دیگر نه از ترس، بلکه از عشق و ادب به سوی معصیت نمی‌رویم.

وی با اشاره به مسیر مطالعاتی پیشنهادی شامل کتب دروس معرفت نفس، گنجینه گوهر روان و در نهایت کتاب ارزشمند عیون مسائل نفس تأکید کرد: سیر علمی و عرفانی باید با بصیرت و تدریج طی شود تا انسان به مرتبه‌ی نفس مکتفی و عقل مصطفوی برسد. این مسیر، یک حرکت ابدی است و ما باید برای ابد خود بهترین توشه را فراهم کنیم.

خانم دکترحسن زاده آملی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مستمر مدیران و فعالان مؤسسه علمی تربیتی آوای توحید، بر اهمیت نقش کلیدی این مجموعه در ارتقای معرفت و خودسازی انسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به روند رشد و بالندگی مؤسسه در طی سالیان گذشته، اظهار داشت: این عزیزان سال‌ها تلاش کردند تا مؤسسه به جایگاه فعلی خود برسد و حقیقتاً باید قدردان تمام این زحمات باشیم و با گزارشی که در جلسه ارائه شد، ارزش و اهمیت این مؤسسه برای بنده دوچندان شد.

