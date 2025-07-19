حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی با بمباران مکرر روستاهای جنوب لبنان و عدم عقب‌نشینی از پنج نقطه در جنوب لبنان، به نقض توافق آتش‌بس امضا شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ادامه می‌دهد.

رژیم صهیونیستی امروز مجددا به جنوب لبنان حمله هوایی کرد و منطقه «یحمر» در شهرستان النبطیه را بمباران کرد.

هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی ناشی از این تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی منتشر نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش‌بس بدون توجه به تعهدات خود، بارها آن را نقض کرده و مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات قرار داده است.

با وجود آتش بس در نوامبر ۲۰۲۴ این رژیم همچنان پنج نقطه در جنوب لبنان را اشغال کرده است.

