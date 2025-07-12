به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ارتش اسرائیل امروز شنبه مدعی شد که یکی از اعضای حزب‌الله لبنان را در جریان حمله‌ای هوایی به شهرک الخیام در جنوب لبنان، ترور کرده است. این حمله تازه‌ترین نقض آتش‌بس برقرار شده میان طرفین از اواخر نوامبر 2024 به شمار می‌رود.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که نیروی هوایی این رژیم، صبح امروز حمله‌ای را در شهرک الخیام واقع در جنوب لبنان انجام داده و طی آن، یکی از اعضای یگان موشک‌های ضد زره حزب‌الله را هدف قرار داده و کشته‌ است.

ارتش اسرائیل هیچ اطلاعات بیشتری درباره هویت این عضو حزب‌الله منتشر نکرده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از وزارت بهداشت این کشور گزارش داد که در پی حمله هوایی اسرائیل به منزلی در منطقه "وطی الخیام" در جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسیده است. منابع

یادآور می‌شود، رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را به خاک لبنان آغاز کرد که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی گسترده تبدیل شد. این درگیری‌ها تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و نزدیک به ۱۷ هزار زخمی در میان شهروندان لبنانی، برجای گذاشته است.

بر اساس توافقی صورت گرفته میان رژیم صهیونیستی و لبنان، آتش‌بس از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ میان طرفین اجرایی شد؛ اما رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۳ هزار بار آن را نقض کرده که طبق آمار رسمی، منجر به شهادت دست‌کم ۲۳۹ نفر و زخمی شدن ۵۵۱ تن دیگر شده است.

در حالی‌که توافق آتش‌بس بر خروج نیروهای صهیونیست از خاک لبنان تأکید دارد، ارتش اسرائیل همچنان ۵ ارتفاع راهبردی در جنوب لبنان که در جریان جنگ اخیر اشغال کرده است، در کنترل دارد و همچنین بخش‌هایی از خاک لبنان را از چند دهه پیش در اشغال خود نگه داشته است.

