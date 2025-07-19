۲ ترور هدفمند توسط ارتش اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه دو عملیات ترور جداگانه را در جنوب لبنان اجرا کرد که طی آن، دو عضو حزبالله هدف قرار گرفتند. این حملات تازهترین نقض توافق آتشبسی است که در نوامبر ۲۰۲۴ میان حزبالله و اسرائیل برقرار شده بود.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که یکی از اهداف، احمد محمد صلاح بوده که از او به عنوان مسئول مجتمع «یَحْمُر» در حزبالله یاد شده است. تلآویو او را متهم به بازسازی زیرساختهای نظامی حزبالله در منطقه یَحْمُر واقع در جنوب لبنان کرده است.
همچنین، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که یک شهروند لبنانی دیگر نیز امروز بر اثر حمله پهپادی اسرائیل، شهید شده است. این فرد در حال تعمیر شبکه تأسیسات بهداشتی در پشتبام خانهای در منطقه مسکونی «مُطل الجبل» در شرق شهرک الخیام واقع در شهرستان مرجعیون بود.
خبرگزاری لبنان این اقدام را نقض جدیدی از حاکمیت لبنان و نقض آشکار توافق آتشبس توصیف کرده است.
در حملات هوایی روز پنجشنبه نیز، چهار شهروند لبنانی در مناطق قبریخا، الکفور و الناقوره به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.
حمله اسرائیل به لبنان که از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد که بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی بر جای گذاشت. گرچه آتشبس از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ بین طرفین برقرار شد، اما اسرائیل تاکنون بیش از ۳ هزار بار این توافق را نقض کرده است.
همزمان با این نقضهای آتشبس، ارتش اسرائیل بخشی از نیروهای خود را بهطور جزئی از جنوب لبنان خارج کرده، اما همچنان پنج تپه لبنانی را در اشغال خود نگه داشته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما