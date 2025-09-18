به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لحظاتی پیش جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی در شهرک میس الجبل در جنوب لبنان را بمباران کردند.

تاکنون آمار رسمی در خصوص تلفات احتمالی منتشر نشده است.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش‌بس، برای حمله به 4 نقطه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود.

نواف سلام، نخست وزیر لبنان در واکنش به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل با وجود پایبندی لبنان به توقف عملیات خصمانه به تجاوز ادامه می‌دهد.

نخست وزیر لبنان افزود: مایلم تکرار کنم که دولت لبنان با پایبندی به مسیر توافق آتش‌بس، در نشست‌های مکانیزم مشارکت دارد.

وی ادامه داد: پایبندی اسرائیل به این سازوکارها کجاست؟ چگونه ممکن است همچنان به ارعاب و حملات ادامه دهد، در حالی‌ که این نشست‌ها باید تضمین‌کننده اجرای کامل قطعنامه 1701 و توقف درگیری‌ها باشد؟

سلام تصریح کرد: از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای ضامن توافق توقف عملیات خصمانه، می‌خواهیم حداکثر فشار را بر اسرائیل وارد کنند تا فوراً به تجاوزات خود پایان دهد و به سازوکار و توافق آتش‌بس و تعهدات آن بازگردد.

نخست وزیر لبنان ادامه داد: این تعهدات شامل عقب‌نشینی از اراضی لبنان که همچنان اشغال کرده، توقف حملات و آزادی اسرا است.

