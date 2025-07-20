به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه خیریه قرضالحسن در بیانیهای اعلام کرد که این نهاد مالی تحت نظارت بانک مرکزی لبنان قرار ندارد و با وجود فشارها و اقدامات اخیر، همچنان با جدیت و کارآمدی به انجام وظایف مالی و اجتماعی خود ادامه میدهد.
در این بیانیه آمده است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی لبنان درباره نحوه تعامل بانکها و مؤسسات مالی با قرضالحسن، بخشی از یک کارزار سیاسی هماهنگشده است که از سوی عوامل داخلی و خارجی مرتبط با دستورکارهای آمریکایی هدایت میشود. هدف از این اقدامات، محاصره اقتصادی محیط حامی مقاومت و تضعیف مؤسسات وابسته به آن است.
پیش از این، فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز در بیانیهای تأکید کرده بود که اقدامات بانک مرکزی لبنان علیه مؤسسه قرضالحسن و نیز شرکتها و اشخاصی که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند، فراتر از قانون اساسی و قوانین کشور بوده و صرفاً ابزاری در خدمت اجرای سیاستهای تحمیلی خارجی علیه منافع ملت لبنان است.
این فراکسیون همچنین افزود که چنین اقداماتی، ثبات اجتماعی کشور را تهدید میکند، در حالی که لبنان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام و مقاومت در برابر فشارهای خارجی نیاز دارد.
در پایان، این فراکسیون تأکید کرد که مؤسسه قرضالحسن نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که خدمات خود را بدون در نظر گرفتن وابستگیهای سیاسی یا مذهبی به همه شهروندان لبنانی ارائه میدهد و همچنان به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.
