به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که تام براک فرستاده آمریکا در سوریه در خصوص اموال ارائه شده برای حمایت از حزب الله لبنان تاکید کرده است که توقف تأمین مالی حزب الله به ویژه از طریق «مؤسسه قرض الحسن» اولویت مهم ایالات متحده به شمار می‌رود.

بروس ادامه داد که از تلاش‌های صورت گرفته توسط رئیس بانک مرکزی لبنان در این خصوص قدردانی می‌کند و آن را اقدامی در مسیر درست می‌داند، اما باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

وی که تلاش کرد فشار بر دولت لبنان در این زمینه را افزایش دهد، گفت که دولت لبنان باید از طرح این موضوع که مؤسسه قرض الحسن یک مؤسسه غیر دولتی منطبق با قوانین لبنان است، دست بردارد.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شده است که این مؤسسه یک مؤسسه مالی است که حزب الله لبنان از آن استفاده می‌کند و بنابر ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقتصاد رسمی لبنان آسیب می‌رساند!

کریم سعید، رئیس جدید بانک مرکزی لبنان که بخشنامه ممنوعیت فعالیت مؤسسه کاملاً قانونی قرض الحسن را صادر کرده، مانند ریاض سلامه و سایر مهره‌های آمریکا در لبنان طرفدار اصلی حذف مقاومت و حزب الله است و در واقع کریم سعید خودش را موظف می‌داند با انتصاب به عنوان رئیس بانک مرکزی لبنان، خواسته‌های آمریکا را به طور کامل اجرا کند و در مسیر محاصره اقتصادی حزب الله قدم بردارد.

