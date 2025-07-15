به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️بانک مرکزی لبنان طی بخشنامه‌ای جدید، تعامل باتک‌های این کشور با شماری از نهادهای مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرد؛ در میان این نهادها، نام «جمعیت قرض‌الحسنه» وابسته به حزب‌الله لبنان نیز به چشم می‌خورد.

براساس گزارش رسانه‌های لبنانی، در این بخشنامه تأکید شده که بانک‌ها و مؤسسات مالی لبنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با مؤسسات مالی غیرمجاز، صرافی‌های فاقد مجوز و یا نهادهایی که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، نیستند.

«جمعیت قرض‌الحسنه» که از دهه ۱۹۸۰ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از بازوهای اقتصادی و اجتماعی حزب‌الله لبنان به‌شمار می‌رود و خدمات مالی بدون بهره به نیازمندان ارائه می‌کند.

این اقدام بانک مرکزی لبنان تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی تازه علیه هفت تن از مسئولان ارشد جمعیت قرض‌الحسنه و یک نهاد مالی مرتبط با آن اعمال کرد. واشنگتن این افراد را به تسهیل انتقال منابع مالی برای حزب‌الله از طریق نظام بانکی لبنان متهم کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که برخی شعب این جمعیت پیش‌تر نیز هدف حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر، قرار گرفته‌ بودند.

کارشناسان لبنانی این تصمیم را نشانه‌ای از فشارهای فزاینده بین‌المللی، به‌ویژه از سوی آمریکا، بر دولت لبنان برای کنترل ساختار مالی حزب‌الله می‌دانند.

