به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، خواستار پیگرد عاملان حمله به کلیسای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی شد؛ حملهای که به گفته مقامات محلی، توسط شهرکنشینان اسرائیلی صورت گرفته است.
وی این اقدام را یک «عمل تروریستی» توصیف کرد.
هاکبی اعلام کرد که از شهر مسیحینشین «طَیبه» بازدید کرده، جایی که روحانیون گفتهاند شهرکنشینان اسرائیلی در ۸ ژوئیه آتشی را در نزدیکی قبرستان و یک کلیسای متعلق به قرن پنجم میلادی به راه انداختهاند.
همچنین مایک هاکبی در بیانیهای گفت: «این یک اقدام تروریستی است و یک جنایت محسوب میشود. کسانی که در طیبه(یا هر جای دیگری ) دست به خشونت و ترور میزنند، باید شناسایی و محاکمه شوند؛ فقط توبیخ کردن آنها کافی نیست.»
هاکبی همچنین روز سهشنبه گذشته گفته بود که از اسرائیل خواسته است تحقیقات جدی درباره قتل یک فلسطینی-آمریکایی که به دست شهرکنشینان مورد ضربوشتم قرار گرفت، انجام دهد. او این حادثه را نیز یک «اقدام تروریستی و جنایی» خواند.
اظهارات هاکبی درحالی است که دونالد ترامپ در ژانویه تحریمهایی را که دولت پیشین جو بایدن علیه گروهها و افراد شهرکنشین متهم به خشونت علیه فلسطینیان وضع کرده بود، لغو کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل سال گذشته اعلام کرد که شهرکهای اسرائیلی در اراضی اشغالیِ حاصل از جنگ ۱۹۶۷، از جمله کرانه باختری، غیرقانونی هستند.
