به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشورهای عربی و جامعه جهانی به رهبری سازمان ملل، حمله آتشافروزی شهرکنشینان اسرائیلی به مسجد «الحاجة حمیده» در شهرک دیر اِستیا در استان سلفیت، کرانه باختری، را که بامداد پنجشنبه رخ داد، بهشدت محکوم کردند.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری نیویورک اعلام کرد: از حمله شهرکنشینان که طی آن مسجدی در کرانه باختری به آتش کشیده شد، عمیقاً نگرانیم. حمله به اماکن مقدس کاملاً غیرقابلقبول است و ما همواره چنین اقدامات خشونتآمیز را محکوم کردهایم.
این حمله در حالی صورت میگیرد که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اشغالگر، دو روز پیش خشونت و توحش شهرکنشینان در روستاهای بیتلید و دیرشرف را «شوکآور» توصیف کرده و آن را عبور از «خط قرمز» دانسته بود.
وزارت خارجه فلسطین در بیانیهای با محکوم کردن این «جنایت هولناک»، رژیم اشغالگر را مسئول مستقیم تشدید خطرناک خشونتها و «گسترش تروریسم شهرکنشینان» دانست؛ خشونتی که به گفته این وزارتخانه با سیاستهای رسمی تلآویو علیه فلسطینیان تقویت میشود.
وزارت خارجه اردن نیز با اعلام «ردّ مطلق» این حملات، از جامعه جهانی خواست مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را در قبال تجاوزات مکرر شهرکنشینان انجام دهد.
اسپانیا از دولت اسرائیل خواست «خشونت و مصونیت از مجازات» شهرکنشینان را پایان دهد و عاملان این اقدامات و سیاست توسعه شهرکها را بهطور جدی مورد پیگرد قرار دهد. آلمان، سوئیس و کوبا نیز در ادامۀ روند فزایندۀ محکومیتها ضمن تقبیح و محکومیت شدید این حمله، توقف فوری خشونت شهرکنشینان و پایاندادن به گسترش غیرقانونی شهرکها را ضروری دانستند.
گفتنی است شهرکنشینان صهیونیست بامداد پنجشنبه مسجد «الحاجه حمیده» در کرانه باختری را به آتش کشیدند. تصاویر منتشرشده، عمق این جنون، اهانت و خشونت را بهوضوح نشان میدهند.
افزایش خشونت در کرانه باختری در شرایطی است که طرفها در مرحله دوم توافق آتشبس با میانجیگری آمریکا قرار دارند. واشنگتن پیشتر هشدار داده بود که حملات شهرکنشینان میتواند تلاشها برای تثبیت آتشبس در غزه را تضعیف کند.
در همین باره، دینا یولیانتی سولایمان، مدیر «مرکز مطالعات خاورمیانه اندونزی» گفت: «وقتی اسرائیل در غزه بدون هیچ محدودیتی به جنایت ادامه میدهد، این تصور را در میان شهرکنشینان تقویت میکند که میتوانند در کرانه باختری نیز هر اندازه که میخواهند پیش بروند.» وی خواستار اعمال فشار واقعی بر ارتش و شهرکنشینان و وادارکردن آنها به رعایت قوانین بینالمللی شد.
سخنگوی سازمان ملل همچنین با اشاره به پیشرفتهایی در ارائه خدمات درمانی در غزه هشدار داد که موانع متعدد مانع از آن شده تا سازمان ملل با سرعت و ظرفیت لازم پاسخگویی انسانی را گسترش دهد.
