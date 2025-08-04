«مسیرة الاحرار»؛ راهپیمایی ضد استکباری آزادگان عالم در اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اربعین حسینی، رویدادی صرفاً مذهبی یا آیینی نیست، بلکه نماد بزرگ‌ترین حرکت مردمی، آزادانه، ضد استکباری و فرامذهبی در عصر حاضر است. این پدیده عظیم که هر سال با حضور میلیون‌ها انسان از ملت‌های مختلف و مذاهب گوناگون در مسیر عشق به سیدالشهدا علیه السلام رقم می‌خورد، صحنه‌ای بی‌نظیر از همبستگی امت اسلامی حول محور حقیقت، مظلومیت و مقاومت است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی در تبیین اهمیت این حرکت عظیم می‌فرمایند: "اربعین زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی است؛ اگر ملت‌ها با این عمق فکری و فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، دشمن دیگر نمی‌تواند بر آنها تسلط یابد" (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان جوان، ۱۷ مهر ۱۳۹۸)

امروزه و در شرایطی که جهان اسلام با بحران‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی ناشی از جنگ‌های نیابتی و پروژه‌های چندلایه سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، اربعین به یک سنگر راهبردی برای تقابل تمدنی و گفتمانی با نظام سلطه تبدیل شده است.

اربعین امسال اما تفاوت ویژه‌ای نسبت به سال‌های قبل دارد. این اربعین اولین تجمع چند ملیتی مسلمین پس از حمله‌ی مستقیم رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی است.

تجاوزی که منجر به اتحاد بیش از پیش امت اسلام و ابراز همدلی مردم از کشورهای مختلف به ویژه مردم عراق با مردم ایران شد. از این رو حرکت‌های انقلابی، مقاومتی و ضد صهیونیستی در اربعین امسال شدت یافته است.

یکی از جلوه‌های ضد استکباری اربعین امسال راهپیمایی "مسیرة الاحرار" است. این راهپیمایی عصر روز جمعه ۲۴ مردادماه مصادف با اربعین حسینی به افق کربلا ساعت ۱۷ از صحن عقیله‌ حرم مطهر اباعبدالله علیه السلام شروع و تا میدان جمعیت ادامه خواهد داشت.

در این راهپیمایی زائران کشورهای مختلف حضور خواهند داشت. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های کشورهای اسلامی و شعارهای انقلابی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام حسین علیه السلام و خط مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی اعلام می‌کنند.



اربعین حسینی، امروز به نمادی زنده از قدرت نرم امت اسلام تبدیل شده است. راهپیمایی «مسیرة الاحرار» نیز به عنوان بخشی از این حرکت عظیم، پیام روشنی به مستکبران جهان دارد: ملت‌های مسلمان، با الهام از قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام راه آزادی و عزت را ادامه خواهند داد و تا آزادی قدس شریف از پای نخواهند نشست.

