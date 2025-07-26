به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: زائران از همان مرزی که از کشور خارج میشوند، به کشور بازگردند تا هم امکان برنامهریزی دقیقتری برای ارائه خدمات مهیا شود و هم از فشار بیش از ظرفیت یک مرز خاص جلوگیری به عمل آید.
داریوش باقرجوان اظهار داشت: افزایش جمعیت در یک پایانه خاص منجر به ایجاد صفهای طولانی، کمبود ناوگان و بهرهبرداری ناقص از ظرفیت دیگر پایانههای مرزی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اوجگیری تقاضای زائران اربعین در ایام منتهی به مراسم پیادهروی، بر ضرورت مدیریت دقیق سفرهای رفت و برگشت با توجه به توزیع جغرافیایی مبادی و مقاصد تاکید کرد و از برنامهریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان موجود و تکمیل آن از طریق دستگاهها و نهادهای مختلف خبر داد.
وی افزود: در سفرهای اربعین حسینی، برخی از زائران ممکن است از یک پایانه مرزی وارد کشور شده و از پایانهای دیگر خارج شوند که این امر منجر به عدم تعادل در توزیع تقاضا و بروز مشکلات برنامهریزی برای بازگشت خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، بیشترین فشار تقاضا برای اعزام زائران اربعین در مرحله رفت از مراکز جمعیتی بزرگ کشور نظیر استانهای تهران، اصفهان، مشهد مقدس، فارس و آذربایجان شرقی است.
وی ادامهداد: این مناطق به دلیل تراکم جمعیتی بالا، همواره بالاترین سهم را در تولید سفرهای اربعین به خود اختصاص و از سوی دیگر، هرچه به روزهای منتهی به اربعین نزدیک میشویم، حجم تقاضا در این استانها بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
باقرجوان افزود: در مرحله بازگشت، عمدهترین بار تقاضا بر دوش پایانههای شهید حاج قاسم سلیمانی (مرز مهران) و شلمچه است که این وضعیت در سفرهای رفت نیز کموبیش دیده میشود.
گفتنی است پیشبینی میشود در ایام اربعین سال جاری شاهد افزایش پنج درصدی تردد زائران و عبور سه میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از مرزهای زمینی باشیم.
