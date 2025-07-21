به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه، در پی ارتحال آیت الله نعیم آبادی پیامی به شرح زیر صادر کردند:
متن پیام معظمله بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال عالم ربانی، مرحوم آیت الله آقای نعیم آبادی «رحمت الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.
آن مرحوم در دوران عمر با برکت خود آثار علمی و قلمی و اجتماعی فراوانی از خود به یادگار گذاشت و توانست به اسلام و انقلاب و مردم خدمت کند.
مبارزات سیاسی قبل انقلاب و تصدی مسئولیتهای خطیر بعد پیروزی نهضت خصوصاً سنگر امامت جمعه بخشی از آن خدمات بوده است.
فقدان این روحانی مجاهد و خدوم را به همه بازماندگان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم، رحمت و مغفرت الهی و حشر با خوبان را برای آن مرحوم مسئلت می نمایم.
حسین نوری همدانی
