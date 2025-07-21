  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار مراجع عظام تقلید

آیت الله نوری همدانی:

مرحوم نعیم‌آبادی در دوران عمر با برکت خود، آثار علمی و قلمی و اجتماعی فراوانی به یادگار گذاشت

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷
کد خبر: 1710013
مرحوم نعیم‌آبادی در دوران عمر با برکت خود، آثار علمی و قلمی و اجتماعی فراوانی به یادگار گذاشت

آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه، در پی ارتحال آیت الله نعیم آبادی پیامی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه، در پی ارتحال آیت الله نعیم آبادی پیامی به شرح زیر صادر کردند:

متن پیام معظم‌له  بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم ربانی، مرحوم آیت الله آقای نعیم آبادی «رحمت الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم در دوران عمر با برکت خود آثار علمی و قلمی و اجتماعی فراوانی از خود به یادگار گذاشت و توانست به اسلام و انقلاب و مردم خدمت کند.

مبارزات سیاسی قبل انقلاب و تصدی مسئولیت‌های خطیر بعد پیروزی نهضت خصوصاً سنگر امامت جمعه بخشی از آن خدمات بوده است.

فقدان این روحانی مجاهد و خدوم را به همه بازماندگان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم، رحمت و مغفرت الهی و حشر با خوبان را برای آن مرحوم مسئلت می نمایم.

حسین نوری همدانی

..............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha