به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️آیت الله شیخ محمد یعقوبی از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف با صدور بیانیه ای، خواستار کمکرسانی فوری به مردم مقاوم غزه شد.
وی در این بیانیه تاکید کرد که ملت عراق با همه توان خود برای رساندن این کمکها و یاری برادران محروم خود به پا خواهد خواست.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) تنها برای حادثهای بسیار کوچکتر از این، زمانی که خبر رسید نیروهای معاویه به شهر انبار یورش بردهاند و زیورآلات یک زن غیر مسلمان را غارت کردهاند، با دلی آکنده از درد و اندوه بر منبر کوفه رفت و در میان سخنان خود فرمود:« اگر مسلمانی پس از شنیدن این حادثه (حمله به زن غیر مسلمان در پناه حکومت اسلامی) از شدت اندوه بمیرد، سزاوار سرزنش نخواهد بود، بلکه به نظر من شایسته چنین مرگی است.» ([۱])
پس چگونه ممکن است مؤمنان در برابر چنین فاجعه انسانی سکوت اختیار کنند؟
ما از دولت عراق میخواهیم که با دولت مصر وارد مذاکره شود تا زمینه انتقال آسان کمکهای غذایی و دارویی ضروری که میتواند جان مردم غزه را از مرگ نجات دهد، فراهم شود.
ملت عراق نیز با همه توان خود برای رساندن این کمکها و یاری برادران محروم خود به پا خواهد خواست.
«و خدا با شماست، و هرگز پاداش اعمالتان را ضایع نمیکند.» (محمد: ۳۵)
«و هر کار خیری برای خود از پیش بفرستید، آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بزرگتر خواهید یافت.» (المزمل: ۲۰)
محمد یعقوبی – نجف اشرف
۲۵ محرم ۱۴۴۷ هجری قمری
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] نهجالبلاغه، جلد ۱، صفحه ۶۹
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما