متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...؛ سوره نساء: ۷۵

در حالی که روزهای طولانی از جنگ و محاصره بی‌رحمانه مردم مظلوم #غزه می‌گذرد، جهان شاهد فاجعه‌ای بی‌سابقه از جنایت، قحطی، گرسنگی، کشتار زنان و کودکان و نابودی زیرساخت‌های زندگی در این بخش مظلوم از امت اسلامی است و نهادهای بین‌المللی که فلسفه وجودی‌شان دفاع از حقوق بشر، حمایت از غیرنظامیان و تضمین امنیت جهانی است، با سکوتی مرگبار و گاه با مواضع دوپهلو، عملاً شریک جنایت رژیم اشغالگر قدس و حامیان آمریکایی و غربی آن شده‌اند و دولت‌های عربی و اسلامی نیز با انفعال، بی‌عملی و بعضاً با همراهی آشکار با جبهه ظلم، در قبال استغاثه مردم مظلوم #غزه سکوت پیشه کرده‌اند.

هرچند سکوت و بی‌عملی دولت‌ها و سازمان‌های جهانی در برابر قحطی گسترده، گرسنگی کشنده و نسل‌کشی خاموش در #غزه، لکه ننگی است بر پیشانی مدعیان دروغین #حقوق‌بشر، اما بر خود وظیفه می‌دانیم، از این نهادها مطالبه نمائیم تا بی‌درنگ مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار #غزه هموار کرده و مانع اقدامات داوطلبانه #ملت‌ها برای یاری‌رسانی نشوند.

از دولت مقتدر و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز انتظار می‌رود در کنار همه‌ی تلاش‌های مجدانه‌ای که تاکنون داشته‌اند این مطالبه جدی و به حق مردم ایران را جهت شکستن حصر بزرگترین زندان دنیا به گوش جهانیان و نهادهای مسئول آن برسانند.

حوزه‌های‌علمیه‌خواهران، در کنار مردم نوع دوست ایران و سایر ملل آزادی خواه و نهادهای انقلابی و دلسوز داخلی، آمادگی کامل دارد در جمع‌آوری کمک‌های مردمی و رساندن آن به مردم مقاوم #غزه اقدام نماید و از ظرفیت‌های مردمی و ایمانی برای یاری‌رساندن به مظلومان غزه عزیز بهره گیرد.

امروز زمان آزمون انسانیت و بیداری وجدان‌هاست؛ فردا تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در کنار مظلوم ایستادند و چه کسانی سکوت کردند، یا اعوان الظلمه بودند.

والسلام علی من اتبع الهدی

طلاب، اساتید و کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

۳۱ تیر ۱۴۰۴

