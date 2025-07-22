به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️طلاب، اساتید و کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بیانیه ای خطاب به نهادهای بینالمللی و وجدانهای بیدار جهانی، صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...؛ سوره نساء: ۷۵
در حالی که روزهای طولانی از جنگ و محاصره بیرحمانه مردم مظلوم #غزه میگذرد، جهان شاهد فاجعهای بیسابقه از جنایت، قحطی، گرسنگی، کشتار زنان و کودکان و نابودی زیرساختهای زندگی در این بخش مظلوم از امت اسلامی است و نهادهای بینالمللی که فلسفه وجودیشان دفاع از حقوق بشر، حمایت از غیرنظامیان و تضمین امنیت جهانی است، با سکوتی مرگبار و گاه با مواضع دوپهلو، عملاً شریک جنایت رژیم اشغالگر قدس و حامیان آمریکایی و غربی آن شدهاند و دولتهای عربی و اسلامی نیز با انفعال، بیعملی و بعضاً با همراهی آشکار با جبهه ظلم، در قبال استغاثه مردم مظلوم #غزه سکوت پیشه کردهاند.
هرچند سکوت و بیعملی دولتها و سازمانهای جهانی در برابر قحطی گسترده، گرسنگی کشنده و نسلکشی خاموش در #غزه، لکه ننگی است بر پیشانی مدعیان دروغین #حقوقبشر، اما بر خود وظیفه میدانیم، از این نهادها مطالبه نمائیم تا بیدرنگ مسیر ورود کمکهای بشردوستانه را به نوار #غزه هموار کرده و مانع اقدامات داوطلبانه #ملتها برای یاریرسانی نشوند.
از دولت مقتدر و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز انتظار میرود در کنار همهی تلاشهای مجدانهای که تاکنون داشتهاند این مطالبه جدی و به حق مردم ایران را جهت شکستن حصر بزرگترین زندان دنیا به گوش جهانیان و نهادهای مسئول آن برسانند.
حوزههایعلمیهخواهران، در کنار مردم نوع دوست ایران و سایر ملل آزادی خواه و نهادهای انقلابی و دلسوز داخلی، آمادگی کامل دارد در جمعآوری کمکهای مردمی و رساندن آن به مردم مقاوم #غزه اقدام نماید و از ظرفیتهای مردمی و ایمانی برای یاریرساندن به مظلومان غزه عزیز بهره گیرد.
امروز زمان آزمون انسانیت و بیداری وجدانهاست؛ فردا تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در کنار مظلوم ایستادند و چه کسانی سکوت کردند، یا اعوان الظلمه بودند.
والسلام علی من اتبع الهدی
طلاب، اساتید و کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران
۳۱ تیر ۱۴۰۴
