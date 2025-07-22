درخواست وزرا و نمایندگان صهیونیست برای الحاق کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرا و نمایندگان احزاب راست رژیم صهیونیستی از جمله حزب لیکود طی کنفرانسی در ساختمان کنست (پارلمان اسرائیل) در قدس غربی با حضور «دیوید فریدمن» سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی خواهان الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی شدند.

کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد وزرای حزب لیکود از جمله «یاریو لوین» وزیر دادگستری، «شلومو کرعی» وزیر ارتباطات، «الی کوهن» وزیر انرژی، «نیر برکات» وزیر اقتصاد، و «آمیخای شیکلی» وزیر امور یهودیان در خارج از اراضی اشغالی در این کنفرانس حضور داشتند.

این کانال افزود «امیر اوحانا» رئیس کنست این کنفرانس را افتتاح کرد و گفت: یک سال پیش کنست بیانیه‌ای را تصویب کرد که با تشکیل کشور فلسطین در غرب رود اردن مخالفت می‌کرد. بدون کرانه باختری قدس امن نخواهد بود و یک مرکز با ثبات برای دولت اسرائیل وجود نخواهد داشت. تمام حقوق ما در تل‌آویو، نتانیا، قدس و حیفا به حقوقمان در کرانه باختری وابسته است.

وی گفت: همانطور که اسرائیل حاکمیت خود را بر ارتفاعات جولان اعمال کرد ما حاکمیت خود را بر کرانه باختری اعمال خواهیم کرد.

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز در این کنفرانس ادعا کرد: ما یک فرصت تاریخی داریم که نباید آن را از دست بدهیم و باید حاکمیت خود را بر کرانه باختری و تمام شهرک‌ها و تمام اراضی که سرزمین ما است اعمال کنیم.

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: تنها یک «کشور» واحد بین دریای مدیترانه و رود اردن وجود خواهد داشت و آن اسرائیل است. حاکمیت در کرانه باختری قبل از هر چیز از این مسئله سرچشمه می‌گیرد که این منطقه سرزمین اجداد ما بوده و موضوع دوم این است که این اقدام یک ضرورت امنیتی است. ما فرصت تاریخی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری داریم. من به دنبال صلح با عربستان یا عادی‌سازی روابط نیستم و حاکمیت بر کرانه باختری را انتخاب می‌کنم.

دیوید فریدمن در این نشست مدعی شد: مسئله دشوار برای من این است که در دوره فعالیتم نتوانستم روند اعمال حاکمیت را آغاز کنم. در دانشگاه‌ها گفته می‌شود که فلسطین از رود تا دریا آزاد خواهد شد و من می‌گویم که اسرائیل از رود تا دریا آزاد خواهد شد!

وی گفت: تصمیم اسرائیل برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری مختص خود آن است. اسرائیل باید تصمیم را اتخاذ کند و با پیامدهای آن برخورد داشته باشد.

فریدمن گفت: باید این طرح واقع بینانه باشد و به جهان نشان داده شود. این یک سلطه بر اراضی نیست بلکه منفعتی برای همه است!

