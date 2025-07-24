وزارت خارجه اقدام کنست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام کنست رژیم صهیونیستی در تصویب لایحه تحمیل سیطره رژیم اشغالگر بر کرانه باختری و دره اردن، بیانیه صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در تصویب لایحه تحمیل حاکمیت رژیم بر کرانه باختری و دره اردن را به‌عنوان نشانه دیگری از ماهیت توسعه‌طلب و سیطره‌جوی این رژیم می‌داند و آن را محکوم می‌کند.

اقدام کنست رژبم صهیونیستی- همزمان با نسل‌کشی در غزه و ادامه نقض‌های فاحش حقوق بشر در کرانه باختری - این واقعیت را بیش از همیشه آشکار می‌کند که این رژیم هدفی جز امحای کامل فلسطین به عنوان یک سرزمین، ملت و هویت مستقل ندارد و برای تحقق این هدف شرورانه هیچ حد و مرزی نمی‌شناشد و حتی کوچکترین وقعی به قطعنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل هم نمی‌گذارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قانونی، اخلاقی و سیاسی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رهایی آنها از سلطه اشغال و آپارتاید را یادآور می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که اهمال جامعه جهانی و نهادهای ذیصلاح بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عمل به تعهداتشان برای توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه و کرانه باختری موجب تشدید جنایات این رژیم و گسترش قانون‌شکنی‌ها و تجاوزات این رژیم در کرانه باختری و فراتر از آن خواهد شد.

بدون تردید همه دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های منطقه و اسلامی موظف به اقدام فوری و موثر برای وادارکردن این رژیم و حامیان آن به‌ویژه آمریکا جهت توقف کشتار و جنگ‌افروزی، توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی می‌باشند.

..............................

پایان پیام/