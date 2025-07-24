به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله با صدور بیانیهای رسمی، اقدام امروز کنست اسرائیل در تصویب طرح الحاق کرانهٔ باختری و دره اردن به زیر پوشش حاکمیت «رژیم اسرائیل» را بهشدت محکوم کرد و اعلام داشت که این رأیگیری «بازتاب ماهیت استعماری ـ توسعهطلبانه پروژه صهیونیستی» است. در بخشی از این بیانیه آمده است که با هر روزی که از «این جنگ بیرحمانه» علیه «مردم مظلوم فلسطین» میگذرد و با افزایش «جنایات صهیونیستی» و ادامه «قتلعام و محاصره و گرسنگی مردم غزه»، حقیقت سیاستهای توسعهطلبانه و رؤیاهای تجزیهگرایانه صهیونیسم بیش از پیش آشکار میشود.
در ادامهٔ بیانیه تأکید شده است که تصویب این طرح توسط کنست صهیونیستی «تأکیدی است بر عزم این رژیم برای گسترش اشغال و مصادره سرزمینهای فلسطینی» و «نادیدهگرفتن تمامی تعهدات و توافقات بینالمللی»، چرا که این قراردادها «همواره ابزاری برای توجیه گسترش شهرکسازی، یهودیسازی سرزمین فلسطین و حذف تدریجی مسئله فلسطین» بودهاند.
حزبالله هشدار داده است که اجازهدادن به «این هیولای متجاوز» برای ادامهٔ پیشروی سبب خواهد شد تا دامنهٔ تجاوزات از مرزهای کرانهٔ باختری و قدس فراتر رود و بهکل منطقه سرایت کند. بیانیهٔ حزبالله تصریح میکند که «تجاوزات مداوم در لبنان و سوریه»، اشغال خاک این دو کشور، و نیز «جنایتهای جاری علیه ملت قهرمان یمن» در امتدادِ همان سیاستهای «شیطانی» قرار داشته و ادامهدهندهٔ طرحهای استعماری صهیونیستی هستند.
در پایان بیانیه، حزبالله ضمن اعلام «موضع ثابت و اصولی» خود در حمایت از مبارزهٔ مردم فلسطین برای «آزادی سرزمینشان»، خاطرنشان میکند که «مقاومت و تلاش رزمندگان فلسطینی» نهایتاً تمامی نقشههای صهیونیستی را ناکام خواهد گذاشت. این جنبش همچنین از «کشورهای عربی و اسلامی و همه آزادیخواهان جهان» خواسته است تا با «بهعهدهگرفتن مسئولیتهای تاریخی»، با تمام قوا در برابر این طرحها بایستند و راهکارهای لازم را برای «خنثیسازی این نقشهها» بهکار گیرند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما