رای مثبت پارلمان رژیم اسرائیل به طرح الحاق کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، کنست اسرائیل ( پارلمان رژیم صهیونیستی) از پیشنهادی مبنی بر الحاق کرانه باختری با اکثریت ۷۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده حمایت کرد.

کنست مذاکراتی را با هدف رای گیری در مورد لایحه ای آغاز کرد که از فراخوانی حمایت می کند که از اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی حمایت می کند.

پاین لایحه توسط تعدادی از اعضای ائتلاف حاکم قبل از خروج کنست به تعطیلات تابستانی ارائه شد.

یاریو لوین، وزیر دادگستریرژیم صهیونیستی حمایت خود را از این لایحه ابراز کرد و گفت که به تصویب آن رای خواهد داد.

همچنین، اعضای کنست از احزاب "صهیونیسم دینی"، "لیکود"، "شاس" و "اسرائیل بیتنا" مخالفت خود را از این لایحه اعلام کردند.

این لایحه یک قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع است و دولت اسرائیل را که مجاز به اتخاذ تصمیمات از این نوع است، ملزم نمی کند.

ایتمار بن غویر، وزیر امنیت ملی، در سخنرانی خود در کنست خواستار کنترل کامل و مطلق اسرائیل بر نوار غزه در مرحله پس از جنگ شد.

مخالفان این لایحه در کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی)

در مقابل، مخالفان اسرائیل از پیش‌نویس قطعنامه انتقاد کردند.

یک نماینده حزب کارگر گفت که هدف از این پیش‌نویس، لاپوشانی شکست کابینه «خونین» بنیامین نتانیاهو در همه جبهه‌ها، پنهان کردن شکست آن در مدیریت جنگ غزه و فراهم کردن امکان فرار افراط‌گرایان از خدمت سربازی است.

انتقاد نمایندگان اعراب در کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی)

لیست متحد عرب، به نام رئیس خود، منصور عباس، پیش‌نویس متقابلی را پیشنهاد کرد که خواستار تأسیس یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، با زندگی در امنیت، صلح و مشارکت است.

احمد الطبیب، عضو کنست از فهرست مشترک اعراب، قطعنامه جایگزینی را پیشنهاد کرد که خواستار احترام به قطعنامه‌های بین‌المللی مربوط به مسئله فلسطین می‌شود.

الطیب گفت که طرح‌های اشغالگری در کرانه باختری به منزله پاکسازی قومی است. او همچنین خواستار پایان جنگ علیه غزه، پایان گرسنگی در آنجا، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پایان اشغالگری شد.

..............................

پایان پیام/