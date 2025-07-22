به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اساس شکل‌گیری رژیم صهیونیستی از ابتدا بر پایه جرم، جنایت و غصب حقوق بدیهی و اولیه مردمان سرزمینی بود که تاریخی کهن به قدمت ظهور پیامبران و شکل‌گیری تمدن انسانی دارد.

این جنایت‌ها در سایه حمایت مطلق و بی‌چون‌وچرای کشورهای غربی ادامه یافت، اما همزمان با عملیات طوفان الاقصی و به بهانه‌های واهی مانند دفاع از خود، به بدترین و وحشیانه‌ترین شکل، از کشتار بی‌رحمانه زنان، کودکان و سالخوردگان گرفته تا قطع آب و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی به این باریکه بروز پیدا کرده است.

غزه امروز در قحطی کامل به سر می‌برد و تصاویر منتشرشده از وضعیت جسمانی کودکان، زنان و افراد ضعیف و ناتوان، گواه جنایت رژیم صهیونی با پشتیبانی و همدستی آمریکا در استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح علیه غزه است. در مقابل، بسیاری از کشورهای عربی و غربی، به‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای بشردوستانه وابسته به سازمان ملل و غیر آن، سکوت اختیار کرده یا صرفاً به صدور بیانیه‌هایی که از سطح حرف فراتر نمی‌رود، اکتفا کرده‌اند.

در همین رابطه، سه تن از کارشناسان جهان عرب، دکتر «یوسف جابر»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، دکتر «علی عزالدین»، کارشناس مسائل بین‌الملل از لبنان و دکتر «عبدالله الموسوی»، رئیس گروه «حمایت از فلسطین» از کویت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به این جنایت و سطح بی‌عملی رهبران کشورهای جهان واکنش نشان دادند.

جنایت سیستماتیک گرسنگی علیه غزه

دکتر یوسف جابر، تحلیلگر مسائل استراتژیک به ابنا گفت: «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از زمان به قدرت رسیدن در دولت کنونی این رژیم، برای کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، اعمال محاصره بر تمام ورودی‌ها برای جلوگیری از ورود غذا و دارو و آواره کردن بازماندگان، به دنبال نابودی آرمان فلسطین بوده است.

این یک جنایت سیستماتیک گرسنگی است که رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین در نوار غزه مرتکب می‌شود. همه این جنایت‌ها از آغاز تجاوز اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، پس از عملیات «طوفان الاقصی» رخ داده است. محاصره و گرسنگی سیستماتیکی که مردم فلسطین در نوار غزه در معرض آن قرار دارند، لکه ننگی بر پیشانی بشریت و یک جنایت تاریخی است که با تمام قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو که هدف قرار دادن غیرنظامیان را ممنوع می‌کند، مغایرت دارد.

جابر افزود: ما از همه کشورهای اسلامی و عربی، به‌ویژه همسایگان فلسطین، یعنی «مصر»، «اردن» و «سوریه»، درخواست کمک فوری و مستقیم داریم. ما شورای همکاری اسلامی، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان کشورهای اسلامی و همه نهادهای بشردوستانه سازمان ملل را از لزوم اقدام فوری برای نجات سالمندان، زنان و کودکان غزه مستثنی نمی‌دانیم. دل‌های ما از صدای کودکانی که از گرسنگی ناله می‌کنند و در مقابل لنزهای دوربین در صف تهیه غذا جان می‌دهند، خون است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه ادامه داد: ما خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تمام گذرگاه‌های مرزی با فلسطین و اجازه ورود مواد غذایی، کمک‌های پزشکی و سایر کمک‌ها هستیم. جابر تأکید کرد: مسئولیت حمایت از مردم فلسطین محدود به مسلمانان و اعراب نیست، بلکه همه کشورها، جوامع غربی و هر کسی که وجدان انسانی زنده‌ای دارد را شامل می‌شود.

وقایع غزه، جنایت علیه بشریت

دکتر عبدالله الموسوی رئیس انجمن حمایت از فلسطین از کویت نیز ابراز داشت: آنچه امروز در نوار غزه اتفاق می‌افتد، جنایتی علیه بشریت است که به‌صورت زنده و شبانه‌روزی توسط رسانه‌ها پخش می‌شود. دشمن صهیونیستی که در تحقق اهداف خود در نوار غزه با شکست مواجه شده، اکنون بر گرسنگی دادن به غیرنظامیان تا سرحد مرگ یا هدف قرار دادن آن‌ها در صف‌های توزیع کمک‌ها متمرکز شده است.

الموسوی افزود: جنایات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، به‌ویژه مواردی که مربوط به وضعیت مردم تحت اشغال و توافق‌نامه‌های حفاظت از غیرنظامیان در طول جنگ‌هاست. جامعه بین‌المللی در قبال فاجعه نوار غزه که نزدیک به دو سال ادامه دارد، یا در موضع انفعال یا در موضع بی‌تفاوتی و سکوت قرار دارد.

ارتش صهیونیستی به دنبال نابودی نشانه‌های زندگی در غزه

دکتر علی عزالدین کارشناس مسائل بین‌الملل از لبنان گفت: دشمن صهیونیستی از زمان آغاز تهاجم امپریالیستی به سرزمین‌های فلسطین، اشغالگر و غاصب سرزمین بوده است. باندهای صهیونیستی که بقایای جنایت از گوشه و کنار جهان هستند، مطابق با نقشه‌های شیطانی و تلمودی و بر اساس دستورالعمل‌های محافل مخفی جنایتکار نازی، دست به جنایت‌های اشغال، کشتار، سرقت، چپاول، مسموم کردن آب و زمین و قطع درختان زده‌اند. کشتارهای متعدد، از قتل با سلاح گرم گرفته تا تخریب بیمارستان‌ها در غزه و هر مکان دیگری که اشغال می‌کنند، تا کشتار و نسل‌کشی با سلاح گرسنگی ادامه دارد.

وی افزود: جنایات نابودی کامل سرزمین، مردم و هر نوع نشانه‌ای از زندگی در فلسطین اشغالی، منعکس‌کننده تمایل ارتش نتانیاهو به‌عنوان دست جنایت جهانی در سرزمین‌های اسلامی است. کسانی که دانشمندان را در ایران و غیرنظامیان را در لبنان، یمن و عراق می‌کشند، جنایت استفاده از گرسنگی علیه مردم غزه نیز از آن‌ها برمی‌آید. مردمی که پایداری آن‌ها جهانیان را شگفت‌زده کرده و در مقابل، سکوت اعراب که از طریق ابزارهای مختلف برای تضمین محو آرمان فلسطین به ارباب آمریکایی خود خدمت کردند، ادامه دارد.

عزالدین با اشاره به فجایع دردناک این روزها در غزه و مقاومت و پایداری مردم در برابر وحشیگری صهیونیست‌ها افزود: گرسنگی دادن به مردم غزه و کشتار آن‌ها از طریق قحطی، مردم ثابت‌قدم و مقاوم غزه را از مواضع خود بازنخواهد داشت. آن‌ها تسلیم شروط اشغالگران صهیونیست نازی نخواهند شد.

