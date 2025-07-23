تأکید نخست وزیر عراق بر رسمی بودن حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تماس تلفنی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، قانون جدید سازمان الحشد الشعبی بود که در حال بررسی در مجلس نمایندگان عراق است.

السودانی در این تماس تأکید کرد: طرح این قانون بخشی از روند اصلاحات امنیتی دولت اوست و بر اساس برنامه رسمی مصوب پارلمان اجرا می‌شود.

وی افزود: همانند نهادهایی، چون دستگاه اطلاعاتی و امنیت ملی، حشد الشعبی نیز نهادی نظامی رسمی است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.

اظهارات السودانی در حالی مطرح شد که ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی، نگرانی شدید خود را از این قانون ابراز کرده و آن را عاملی برای تقویت نفوذ ایران و تضعیف حاکمیت عراق دانسته است.

السودانی در ادامه بر تعهد دولت عراق به قانون، حاکمیت ملی و ضرورت اصلاح ساختارهای امنیتی تأکید کرد و گفت: هدف از این قانون، نهادینه‌سازی چارچوب قانونی و اداری نیروهای موجود است.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

