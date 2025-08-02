قانون حشد الشعبی از دستور کار پارلمان عراق خارج شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان عراق طرح بررسی و تصویب قانون حشد الشعبی را به دلیل اختلافات سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی به دوره قانون‌گذاری آینده موکول کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که پیش‌نویس نهایی این قانون آماده رأی‌گیری است.

درخواست رسمی برای طرح قانون در جلسه علنی

«کریم علیوی الحمیداوی»، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق روز گذشته اعلام کرده بود که قانون حشد الشعبی پس از انجام دو مرحله قرائت، آماده تصویب است و تمامی ملاحظات و پیشنهادها نیز در آن لحاظ شده است. ما این قانون را به هیئت رئیسه ارسال کرده‌ایم تا در دستور کار قرار گیرد.

اختلافات داخلی و فشارهای بین‌المللی مانع تصویب

با این حال، یک منبع پارلمانی عراق به پایگاه خبری «إرم نیوز» گفت: هیئت رئیسه پارلمان به دلیل شکاف عمیق میان فراکسیون‌های سیاسی و همچنین ملاحظات کشورهای غربی ـ به‌ویژه آمریکا ـ تصمیم به تعویق بررسی این قانون گرفته است.

به گفته این منبع، این نگرانی وجود دارد که تصویب این قانون به قانون‌مند کردن گروه‌های مسلح غیردولتی منجر شود و این مسئله از نگاه غرب، چالشی برای نظم دولتی و حاکمیت قانون در عراق محسوب می‌شود.

پیامدهای درگیری‌های امنیتی اخیر

یکی از دلایل اصلی تعویق قانون سازمان حشد الشعبی، رخدادهای امنیتی اخیر در منطقه السیدیه بغداد عنوان شده است. این درگیری که در داخل ساختمان وزارت کشاورزی رخ داد، به گفته منابع، بار دیگر نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای رسمی دولتی عراق را نمایان ساخت و نگرانی‌هایی را درباره توان دولت در کنترل سلاح و گروه‌های شبه‌نظامی برانگیخت.

موضع دولت عراق

«محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، بارها تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح صرفاً در اختیار دولت این کشور است و در سایه ثبات امنیتی کنونی عراق، هیچ توجیهی برای حمل سلاح توسط هیچ گروهی وجود ندارد.

او هفته گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گفت که انحصار سلاح در اختیار دولت، رکن اساسی برای تداوم امنیت است و بخشی از برنامه اصلاحی دولت عراق به‌شمار می‌آید.

الحشد الشعبی: سازمان رسمی یا گروه مسلح؟

اگرچه نخست‌وزیر عراق تأکید کرده که حشد الشعبی، نهادی رسمی و بخشی از نیروهای نظامی کشور است، اما اختلافات بر سر نقش، اختیارات و وابستگی سیاسی این سازمان همچنان یکی از مسائل پرچالش در عراق به شمار می‌رود.

