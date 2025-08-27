دولت عراق قانون حشد الشعبی را از پارلمان پس گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین البطاط» نماینده فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که دولت عراق، قانون مربوط به ساختاردهی نیروهای حشد الشعبی را از پارلمان عراق پس گرفته است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری «شفق‌نیوز» عراق اظهار داشت: دولت عراق، قانون سازمان‌دهی حشد الشعبی را بدون اعلام دلیل مشخصی از پارلمان این کشور خارج کرده است.

البطاط این اقدام را نتیجه فشارهایی از سوی برخی کشورها دانست که در تلاش‌اند تا تصویب این قانون را متوقف کنند.

وی از پارلمان عراق خواست تا با اعمال فشار بر دولت این کشور، این قانون را دوباره برای رأی‌گیری به پارلمان عراق بازگرداند.

نماینده فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق تأکید کرد که باید از فشارهای داخلی و خارجی فاصله گرفت و قانون حشد الشعبی را تصویب کرد.

