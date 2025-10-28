به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق در اظهاراتی پیرامون تحولات منطقهای و سیاست خارجی کشورش، بر ضرورت دستیابی به راهحل عادلانه برای مسئله فلسطین تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این مسئله به شکل منصفانه حل نشود، منطقه روی ثبات را نخواهد دید و رویدادهای مشابه همچنان تکرار خواهند شد.
حمایت عراق از طرح آمریکا درباره آینده غزه
السودانی با اشاره به تلاشهای جاری برای مدیریت بحران انسانی در غزه، اعلام کرد که عراق از طرح ارائهشده از سوی رئیسجمهور آمریکا درباره آینده این منطقه حمایت میکند و آن را گامی در مسیر پایان دادن به بحران انسانی دانست.
تعامل محترمانه با ایران و گفتوگوی مستقیم منطقهای
نخستوزیر عراق در ادامه سخنان خود، ایران را کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه توصیف کرد و تأکید نمود که تعامل با تهران باید از مسیر گفتوگوی مستقیم و بر پایه احترام متقابل صورت گیرد.
روابط بغداد و واشنگتن؛ مبتنی بر شراکت واقعی
السودانی درباره روابط عراق با آمریکا نیز گفت: روابط ما با واشنگتن باید بر اساس شراکت واقعی و احترام متقابل بنا شود، نه تصمیمات یکجانبه.
پیشرفتهای مالی و کاهش تهدید داعش
وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات اقتصادی و مالی در عراق اشاره کرد و گفت: کشور در اصلاح نظام مالی خود پیشرفت چشمگیری داشته است.
السودانی همچنین درباره وضعیت امنیتی عراق اظهار داشت: گروه تروریستی داعش دیگر تهدید بزرگی در داخل کشور محسوب نمیشود. برآوردهای وزارت دفاع نشان میدهد که تنها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ عضو این گروه در قالب گروههای کوچک در مناطق مرزی با سوریه و شمالشرق عراق باقی ماندهاند.
حضور مشاوران نظامی آمریکا در عینالأسد
نخستوزیر عراق تأیید کرد که یک واحد کوچک از مشاوران نظامی آمریکایی همچنان در پایگاه عینالأسد باقی خواهند ماند و در زمینه نظارت بر مرزهای سوریه و فعالیتهای اطلاعاتی ضدتروریسم مشارکت خواهند داشت.
همکاری امنیتی تازه با دمشق
السودانی در پایان از آغاز همکاری امنیتی جدید میان بغداد و دمشق خبر داد و گفت: این همکاری بر دو محور اصلی مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
