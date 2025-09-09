به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم در سالن کرامت استانداری قم با اشاره به رویکرد اقتصادی استان قم اظهار کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری وظیفه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف استان قم برای تحقق بخشی به راهبردهای اقتصادی استان را بر عهده دارد. از جمله این راهبردها توجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان است. همچنین با توجه به این که در حوزه فناوری اطلاعات، ظرفیت های زیادی در قم وجود دارد، توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات را در استان دنبال می کنیم و در این راستا پیگیر تکمیل شهرک فناوری اطلاعات در قم هستیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راهبردهای اقتصادی ما در استان قم، تکمیل زنجیره ارزش است و در این راستا، ۹ خوشه در بخش هایی همچون فرش، کفش و مبلمان در استان داریم. به عنوان مثال تمام زنجیره تولید کفش در استان قم از صفر تا صد، انجام می شود. منطقه کهک در استان قم در زمینه تولید کاپشن، قطب است و این استان باید در زمینه تولید پوشاک فاخر، فعال تر باشد. استان قم تولیدکننده ۱۰ درصد تخم مرغ کشور است، اما شاهد تولید فرآورده ها از تخم مرغ و ایجاد ارزش افزوده از این محصول در استان نیستیم. استان قم یک استان کم آب است و به دنبال ساماندهی شهرک های دامداری در استان و حرکت به سمت ایجاد دامداری های صنعتی در قم هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که استان قم باید در همه زمینه ها از جمله اقتصادی یک استان توسعه یافته باشد، افزود: امسال ۶ گلخانه در استان قم به بهره برداری رسیده است و به دنبال بهره برداری از ۲۵ گلخانه جدید طی دو سال در استان هستیم. همچنین استان قم در بحث گیاهان دارویی، ظرفیت دارد و این گیاهان دارای ارزش افزوده زیادی می باشد.

ابراهیمی با اشاره به به تقویت بخش گردشگری استان قم اظهار کرد: به دنبال تقویت زیرساخت های استان در بخش های مختلف از جمله صنعتی و گردشگری هستیم. مدت اقامت زائران در استان قم حدود ۶ ساعت برآورد می شود و برای افزایش این مدت زمان باید هتل ها و اماکن گردشگری بیشتری در استان، احداث شود. در زمینه تولید برق خورشیدی در استان قم نیز پروانه تاسیس برای نیروگاه های برق خورشیدی با مجموعه ظرفیت ۲۶۰۰ مگاوات در این استان، صادر شده است. همچنین نیروگاه های برق خورشیدی با ظرفیت ۴۵ مگاوات نیز در قم، به بهره برداری رسیده است. نیروگاه های برق خورشیدی با ظرفیت ۵۵۰ مگاوات نیز در استان قم در حال احداث است که نیمی از این ظرفیت تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: اتباع ۱۲۰ ملیت در استان قم زندگی می کنند و می توان از ظرفیت این اتباع برای رشد بخش اقتصادی استان، استفاده کنیم. در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، یک بسته پیشنهادی برای سرمایه گذاران طراحی کردیم، به این گونه که زمین را بدون دریافت مبلغ آن در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهیم و سپس مبلغ زمین پس از بهره برداری از واحد صنعتی در قالب سهام آن واحد یا از سود محصول، اخذ می شود. نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد در استان قم را دنبال می کنیم، البته تعداد این واحدها متغیر است و هر سال تعدادی از واحدهای تولیدی راکد را دوباره به چرخه تولید بازمی گردانیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که روش های جدید تامین مالی برای بخش تولید استان قم را دنبال می کنیم، خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی در استان در سال گذشته، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بود و امسال نیز تاکنون ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته است. بخش تولید در قم با تمام کاستی ها رو به جلو است، چون تولید در این استان به صرفه است، البته با نقطه آرمانی در این بخش، فاصله داریم. استان قم، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران متعددی متقاضی سرمایه گذاری در استان هستند که ما از میان آنها، انتخاب می کنیم و برای هر سرمایه گذاری در استان قم، فرش قرمز پهن نمی کنیم. به دنبال ایجاد صنایع های تک و پیشرفته در استان هستیم.

