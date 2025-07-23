به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور در سفر به قم با حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و امام جمعه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین عماد، مشاور رئیس جمهور در امور حوزه و روحانیت، بهنام‌جو، استاندار قم و برخی دیگر از مسئولان، پزشکیان را همراهی می‌کردند.

مسعود پزشکیان همچنین با حضور در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، با آیت‌الله اعرافی دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور امروز یکم مردادماه به شهر مقدس قم سفر کرده است و ابتدا به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها مشرف شد.

رئیس جمهور و هیئت همراه قبل از این دیدار، در مسجد آقا صاحب الزمان(عج) در محله نیروگاه میدان حافظ حضور یافت و با مردم دیدار کرد.

رئیس جمهور در این سفر به همراه مسئولین استانی و کشوری از مرکز کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شهید رئیسی، محله توحید و مرکز دختر و مادری حس خوب استان قم بازدید کردند.

