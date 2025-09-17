به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید هادی خسروشاهی(ره) در کتاب ارزشمند خود با عنوان «خاندان علم و تقوا؛ فقاهت و سیاست»، خاطره‌ای را از برادرشان مرحوم سید احمد خسروشاهی نقل کرده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در زندگی معنوی طلاب و اهل علم است.

در این روایت آمده است: مرحوم سید احمد خسروشاهی که از فضلای برجسته حوزه قم و یکی از مستشکلین درس مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود، بیشتر وقت خود را صرف مباحث علمی و مناظرات می‌کرد و کمتر به زیارت حرم کریمه اهل‌بیت(س) مشرف می‌شد. او در ایام تابستان به مشهد مقدس سفر کرده بود و در صحن مطهر امام رضا علیه‌السلام به دنبال دوستی می‌گشت تا در حجره او اقامت کند.

در این میان، با آقا میرزا حسن مصطفوی ـ از دوستان قدیمی خود ـ روبه‌رو شد و به دعوت او در حجره‌اش اقامت کرد. در آنجا با فردی به نام «شیخ رضا»، که به «شیخ رضا کتابفروش فیضیه» مشهور بود و مردی آرام و بی‌آزار شناخته می‌شد، هم‌صحبت شد.

مرحوم سید احمد می‌گوید: برای امتحان شیخ رضا، بحثی علمی را با او مطرح کردم؛ اما او با لبخندی آرام گفت: «سید احمد آقا! علوم همه‌اش علوم رسمی نیست. در دنیا علومی هست که خواندنی نیست، بلکه یافتنی است. مثلاً اینکه آدم بداند شما برای چه به مشهد آمده‌اید!» سپس بی‌آنکه کسی بداند، هر دو حاجتی را که سید احمد برای برآورده‌شدن آن‌ها به مشهد مشرف شده بود و هیچ‌گاه حتی در قم به کسی نگفته بود، بازگو کرد.

شیخ رضا در ادامه تصریح کرد: «شما این دو حاجت را به دست نمی‌آورید مگر آنکه رضایت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها را، که میهمان او هستید و گاه ماهی یک بار هم به زیارتش نمی‌روید، جلب کنید.»

این سخنان شگفت، سید احمد خسروشاهی را دگرگون ساخت. او پس از بازگشت به قم، روش و سلوک خود را تغییر داد؛ دیگر در درس حاج شیخ آن جدال‌ها و اشکال‌تراشی‌ها را نداشت، بیشتر گوش فرا می‌داد و اغلب شب‌ها به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها مشرف می‌شد.

آیت‌الله سید حسین قاضی طباطبایی، پسرعموی علامه طباطبایی، نیز بر این تغییر روحی و معنوی در سید احمد خسروشاهی تأکید کرده و آن را تأثیر همان ماجرای عجیب دانسته است.

این خاطره که با التزام مرحوم سید احمد خسروشاهی مبنی بر عدم نقل آن در زمان حیاتش به برادرش گفته شد، پس از رحلت وی به قلم آیت‌الله سید هادی خسروشاهی در کتاب «خاندان علم و تقوا؛ فقاهت و سیاست» منتشر شده و جلوه‌ای از جایگاه معنوی حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در زندگی طلاب علوم دینی را نشان می‌دهد.

📚 منبع: کتاب خاندان علم و تقوا؛ فقاهت و سیاست، اثر آیت‌الله سید هادی خسروشاهی، انتشارات کلبه شروق.

..............................

پایان پیام/