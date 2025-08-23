برگزاری کنفرانس «غزه؛ مسئولیت اسلامی و انسانی» در استانبول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس «مسئولیت اسلامی و انسانی: غزه» با ‌همکاری اتحادیه جهانی علمای مسلمان و بنیاد علمای اسلام در ترکیه، امروز جمعه، ۳۱ مردادماه در استانبول آغاز به کار کرد.



علی قره داغی، رئیس کنفرانس غزه و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این کنفرانس با شعار: «غزه: یک مسئولیت اسلامی و انسانی» از ۲۲ تا ۲۹ اوت (۳۱ مرداد تا ۷ شهریور) برگزار خواهد شد.



به گفته قره داغی، این کنفرانس با اعتقاد به وظیفه‌ای که بر دوش علما و تمام ملت برای ایستادگی در کنار مردم غزه و فلسطین است، برگزار می‌شود تا همه مسلمانان مسئولیت دفاع از آرمان‌های عادلانه ملت فلسطین را بر عهده بگیرند و با تمام توان و عزم خود از مردم مظلوم این سرزمین حمایت کنند.



این کنفرانس با قرائت بیانیه‌ای پس از نماز جمعه در مسجد سلطان ایوب آغاز می‌شود و شامل چندین پنل خواهد بود. آنگاه پس از نماز جمعه ۲۹ اوت (۷ شهریور) با قرائت بیانیه پایانی در مسجد جامع ایاصوفیه به پایان خواهد رسید.



قره داغی، بحران انسانی در غزه را «خطرناک‌ترین فاجعه در عصر حاضر» توصیف کرد و گفت: امروز ما در برابر خطرناک‌ترین فاجعه در تاریخ معاصر خود، و در واقع در تاریخ بشریت قرار داریم؛ فاجعه نسل‌کشی که بیش از دو و نیم میلیون نفر از مردم غزه صبور و مقاوم را هدف قرار داده است، کسانی که با انواع سلاح‌های کشنده کشته می‌شوند و در محاصره گرسنگی و تشنگی قرار دارند.



وی گفت: ملت‌های آزاده جهان قیام و رد این جنایت فجیع را اعلام می‌کنند، در حالی که امت اسلامی و عربی با حالت انفعالی شرم‌آور و توطئه آشکار برخی رژیم‌ها با دشمن غاصب صهیونیستی به سر می‌برند.



قره داغی بیان کرد که اتحادیه جهانی علمای مسلمان با همکاری سازمان اوقاف علمای اسلامی و گروهی از علمای جهان اسلام تصمیم گرفتند این کنفرانس را با شعار «غزه یک مسئولیت اسلامی و انسانی است» برگزار کنند.



این کنفرانس در تلاش برای «بسیج امت اسلامی و همه انسان‌ها برای توقف تجاوز اسرائیل و گشودن مسیرهایی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه» و همچنین ایجاد یک اتحاد اسلامی برای جلوگیری از نسل‌کشی و نژادپرستی برگزار می‌شود. همچنین هدف آن ایجاد اتحاد انسان‌ها برای جلوگیری از نقض اصول اخلاقی و انسانی و پیگرد قانونی و مجازات مجرمان با مجازات‌های عادلانه است.



از جمله اهداف این کنفرانس، ایجاد اتحاد بین سازمان‌های حقوق بشری، پارلمانی و بشردوستانه در سراسر جهان، برای جلوگیری از تجاوز به غزه و تضمین عدم تکرار آن است. شرکت‌کنندگان همچنین به دنبال تشکیل هیئتی برای دیدار با سران کشورها هستند تا برای دستیابی به اهداف کنفرانس، که شامل ایجاد یک نهاد یا کمیته دائمی برای نظارت بر اجرای قطعنامه‌های کنفرانس است، همکاری کنند.



یکی از مهمترین نکاتی که قره داغی بر آن تأکید کرد، رساندن این پیام به فلسطینیان غزه بود که: «ای غزه‌ سربلند، همه ما با شما هستیم». وی توضیح داد که اتحادیه جهانی علمای مسلمان از زمان آغاز نسل‌کشی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اقدامات زیادی برای غزه انجام داده و امید است که با برگزاری «کنفرانس غزه» با همکاری بنیاد علمای اسلامی در ترکیه، تمام این تلاش‌ها محقق شود.



وی گفت: این یک کنفرانس علمی منحصر به فرد مبتنی بر کارگاه‌های آموزشی است که تقریباً شامل ۲۸ کارگاه آموزشی برای پوشش مسائل امت اسلامی از غزه تا کرانه باختری، بیت‌المقدس، مسجدالاقصی، آرمان فلسطین و وحدت امت اسلامی است.



قره داغی توضیح داد که این کنفرانس با همدردی بین‌المللی و بشردوستانه با فلسطینیان در غزه برگزار می‌شود و علمای برجسته از ۵۰ کشور در آن شرکت می‌کنند.



وی افزود: هدف نهایی ما توقف تجاوز اسرائیل علیه غزه و افشای اشغالگری است. ما به جهانیان نشان می‌دهیم که مقاومت در غزه، مقاومت مشروع است نه تروریسم.»



رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان توضیح داد که این کنفرانس به دنبال برقراری ارتباط با سران کشورها و نشان دادن این موضوع به آنهاست که «غزه تنها سرزمینی نیست که مورد تهدید قرار گرفته، بلکه اردن، مصر، سوریه و سایر کشورها نیز از طریق پروژه اسرائیل بزرگ در معرض تهدید هستند.



وی در این زمینه اظهار کرد که اتحادیه مذکور نامه‌های متعددی به سران کشورها از جمله ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی، قطر و الجزایر ارسال کرده است که شامل مجموعه‌ای از رویکردها از جمله «اعلام تحریم اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک» است.



قره داغی در پایان گفت: ما به دنبال تشکیل کمیته‌ای از علما برای دیدار با رؤسای جمهور این کشورها هستیم.



نوار غزه به دلیل محاصره مداوم و بمباران بی‌وقفه اسرائیل، بحران انسانی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. فلسطینیان به شدت به غذا، آب و دارو نیاز دارند، در حالی که سازمان‌های امدادی تأیید می‌کنند که کمک‌های هوایی تنها بخش کوچکی از نیازهای آنان را برآورده می‌کند.

