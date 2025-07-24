استانداری قم اعلام کرد: عملیات خنثیسازی مهمات جنگی در مسیر آزاد راه تهران _ قم کنترل شده است و هیچ جای نگرانی نیست.
استانداری قم در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع هم استانی های عزیز میرساند، عملیات خنثیسازی مهمات باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در محدوده مسیر آزادراه تهران انجام خواهد شد. این عملیات با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی، تحت نظارت نهادهای مسئول صورت خواهد گرفت. لذا خواهشمند است شهروندان محترم در صورت شنیدن صدا و دود ناشی از خنثیسازی مهمات، ضمن حفظ آرامش، از توقف غیرضروری در این محدوده خودداری فرمایند.
استانداری قم تاکید کرده است که این اقدام تحت نظارت و رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام خواهد شد.
۲ مردادماه ماه ۱۴۰۴
استانداری قم
..............................
پایان پیام/
نظر شما