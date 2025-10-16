به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان گردشگری، میراث فرهنگی و باستان‌شناسی خوراک‌های تاریخی و فراموش‌شده را بازآفرینی کردند.



بازآفرینی غذا و خوراک سنتی ایران باستان یکی از فعالیت‌های جذاب در حوزه گردشگری است. معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چند نوبت و براساس کار تلفیقی بین گردشگری و باستان‌شناسی، غذا و خوراک‌های قدیمی، تاریخی و فراموش‌شده را بازآفرینی کرده‌ است؛ چنان‌که غذاهایی که دیگر جایی در سفره مردم نداشت حالا قرار است دوباره به چرخه غذا و خوراک ایرانی‌ها اضافه شود.



چندی قبل، مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گفته بود: «ما در فرهنگ ایران باستان غذاهای فوری‌پز داشتیم که سریع آماده می‌شدند و آنها را می‌توانیم به راحتی جایگزین غذاهای فست‌فود کنیم. در این زمینه یک گروه به‌صورت مستقل در حال فعالیت هستند.»



اکنون ۱۱ غذا و خوراک سنتی ایران باستان بازآفرینی شده است. مرجان لاریجانی، مسئول میز تخصصی گردشگری خوراک وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: «این غذاها قدمت تاریخی دارند، ولی به مرور زمان از سفره‌ها جدا شده‌اند. در واقع ما از این طعم‌های بهشتی غافل مانده بودیم، درحالی‌که هر بشقاب از این غذاها مصداق قلب تپنده ذائقه و فرهنگ ایرانی است؛ به‌طوری که این غذاهای قدیمی خودش سفیر فرهنگی محسوب می‌شود.»‌

