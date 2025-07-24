به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ حدود ۳۰ زن استان بامیان افغانستان با همکاری مؤسسه «تلاش برای تفاهم» (SFCG) در حال تولید انواع صنایع دستی از جمله لحاف، خیمه، لباس‌های زمستانی و نوارهای بهداشتی زنانه هستند.

محمد احسانی، مسئول این مؤسسه، هدف از این طرح را حمایت از توانمندی‌های محلی زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان عنوان کرد. وی تأکید کرد این برنامه به خودکفایی اقتصادی زنان منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از زنان در افغانستان به دلیل محدودیت‌های موجود با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند

...

پایان پیام/