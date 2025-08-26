به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ حضرت آیت‌الله سیدان در دیدار مسئولان خبرگزاری ابنا ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و اقدامات رسانه‌ای آن به ویژه خبرگزاری ابنا، برای دست‌اندرکاران این رسانه آرزوی توفیق روزافزون در مسیر نشر معارف الهی کرد. ایشان حرکت خبرگزاری ابنا را در راستای نشر معارف اهل‌بیت(ع) دانسته و آن را مصداق بارز خدمت به مکتب و مذهب برشمرد.





رسالت خبرگزاری ابنا و اهمیت نشر معارف اصیل

در این دیدار، آیت‌الله سیدجعفر سیدان با بیان اینکه رسالت اصلی رسانه اهل‌بیت(ع) باید نشر مطالب خاندان رسالت علیهم السلام باشد، اظهار داشتند: «زبان حال و مقالتان باید بیانگر مطالب خاندان رسالت علیهم السلام باشد و عمل و تحقق عبارت «مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُم» گردد.

این استاد عالی‌قدر حوزه علمیه مشهد در ادامه تأکید کردند: نکته‌ای که نباید از آن غفلت داشت این است که عالی‌ترین و ارزشمندترین مطالب اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام نهفته است. ایشان تصریح کردند: «ان شاءالله که در مسیر اهل‌بیت علیهم السلام، اعتقادات و اخلاق و رفتار و آنچه از این بزرگواران ممکن می‌شود، نشر داده شود». آیت‌الله سیدجعفر سیدان با تأکید مجدد بر مرجعیت علمی اهل‌بیت(ع) در همه ساحت‌ها و حوزه‌ها که نباید از آن غفلت داشت، تصریح کردند، عالی‌ترین مطالب اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، فردی و اجتماعی در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام است و هیچ تردیدی در این نیست.

ایشان در ادامه با ذکر حدیث از امام صادق(ع) درباره اهمیت ترویج علوم اهل‎‌بیت(ع) فرمودند: « مَنْ تَعَلَّمَ اَلْعِلْمَ وَ عَمِلَ بِهِ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ عَظِیماً فَقِیلَ تَعَلَّمَ لِلَّهِ وَ عَمِلَ لِلَّهِ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ»؛ یعنی کسی که برای خدا علم بیاموزد، به آن عمل کند و آن را تعلیم دهد، در ملکوت آسمان‌ها با عظمت خوانده می‌شود.

این عالم برجسته حوزه علمیه مشهدالرضا، موفقیت در مسیر تبلیغ و نشر معارف را منوط به عمل خالصانه برای رضای الهی دانست. ایشان به جایگاه ویژه حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) و تأثیرات رضایت وجود مقدس ایشان اشاره کرده و فرازی از صلوات خاصه امام رضا(ع) را بیان کرده و گفتند: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِی بْنِ مُوسَی الَّذِی ارْتَضَیتَهُ وَرَضَّیتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِک». ایشان افزودند: خداوندا هر که را خوشنود کردی به امام رضا خوشنود کردی و این نشان می‌دهد که بارگاه آن حضرت، مرکز خوشنودسازی و محل نزول برکات الهی است.

این عالم فرزانه حوزه خراسان موفقیت مسئولان و همکاران خبرگزاری اهل‌بیت(ع) و همه دست اندرکاران مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) را از خداوند متعال طلب مسئلت نمودند.



شایان ذکر است در ابتدای این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در خراسان و بهمن دهستانی مسئول دفتر نمایندگی خبرگزاری ابنا در خراسان نیز حضور داشتند، آقای حسن صداریی عارف مدیر مسئول خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، ابنا، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این رسانه ارائه نمود. وی با اشاره به گستردگی زبان‌های این خبرگزاری آن را بستری برای نشر معارف اهل‌بیت(ع) در اقصی نقاط جهان برشمرد.

صدرایی عارف تأکید کرد یکی از اقدامات خبرگزاری ابنا با الهام از سلسله روات حدیث شیعه که عامل اساسی انتقال معارف شده‌اند؛ تشکیل راویان رسانه‌ای اهل‌بیت(ع) در کشورهای اسلامی است.

..............................

پایان پیام/