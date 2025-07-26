پزشکیان: دستگاه دیپلماسی در این ایام ۲۴ ساعته پای کار بود/ مردم ما کارستان کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه چهارم مرداد با حضور در وزارت امورخارجه در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در دفاع سخت و جانانه ای که در دوازده روز انجام گرفت؛ در این دوازده روز این ها با تمام قدرت آمدند و تلاش کردند که کشور را به زانو دربیاورند، اما در وهله اول مردم عزیز ما در داخل کاری کردند که کارستان بود. باید از مردم کشور خود قدردانی کنیم. دیپلماسی ما نیز همان گونه که از طریق صدا و سیما و رسانه ها مشخص بود، ۲۴ ساعته در زمان جنگ که طبیعتا تعدادی از ادارات خالی شده بودند در وزارت خارجه پای کار حضور داشتند.

وی در ادامه اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی در این ایام حضور داشت و روابط را برقرار کرد. نتیجه کار این بود که تمام سازمان های موجود در دنیا، غیر از سازمان ملل و شورای امنیت، این تجاوز را محکوم کردند. این دستاورد به این سادگی ایجاد نمی شود، بلکه با برقراری ارتباطات و با تلاش به دست آمده است.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: اسرائیل جنگی را شروع کرد که از نظر تمامی قوانین بین المللی غلط بود. اما متاسفانه در این دنیایی که ما زندگی می کنیم اینجور کارها توسط قدرت‌های بزرگی که در این دنیا حضور دارند، معمولا توجیه می شود. ما امروز به اینجا آمدیم تا از برادران و خواهران خود که در این ایام زحمت کشیدند، تشکر کنیم. بر اساس توصیه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند اکنون یک طرف قضییه نیروهای دفاعی و امنیتی ما هستند که باید آماده بوده و تلاش کنند تا با قدرت از این خاک دفاع کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: طرف دیگر دیپلماسی است که باید فعال باشد. این عزیزان ما در عرصه دیپلماسی هستند که تمام تلاش خود را انجام می دهند. ما با هماهنگی و سیاست هایی که در حال شکل گیری است تلاش می کنیم با همان اولویت قبلی یعنی در وهله اول ارتباط خود را با همسایگان صمیمی تر و عمیق تر کنیم و در وهله دوم با کشورهایی که ارتباط های مناسبی داریم، این ارتباط را پر پیمان تر و هماهنگ تر کنیم. با روسیه و چین و کشورهای عضو بریکس و شانگهای می توانیم ارتباط خود را توسعه دهیم. طبیعتا با کشورهای اروپایی و بقیه کشورها بر اساس سه اصلا عزت، حکمت و مصلحت روند را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ان شاءالله با وحدت و انسجام پیش خواهیم رفت. از مردم عزیز کشور قدردان هستیم. از ایرانیان خارج از کشور که علی رغم گلایه ها و دلخوری ها همراهی کردند و باز پای ایران ایستاده و این تجاوز ها را محکوم کردند، قدردانی می کنیم.

