دادگاه نظامی طالبان فعال شیعه را به هشت سال زندان محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دادگاه نظامی طالبان، دکتر سید نجیب‌الله ابوالفضلی، مشاور سابق وزارت داخله و فعال شیعه را به هشت سال زندان محکوم کرده است.

سید حسن موسوی، از دوستان نزدیک آقای ابوالفضلی، به خبرنگار ابنا گفت که دادگاه نظامی طالبان این فعال شیعه را پس از صدور حکم به زندان بگرام منتقل کرده است.

به گفته موسوی، اتهامات مطرح شده علیه آقای ابوالفضلی شامل ارتباط با جبهه مقاومت ملی، تخریب شخصیت‌های طالبان و مصاحبه‌های اخیر با رسانه‌ها است.

او افزود که در این پرونده دادرسی عادلانه‌ای صورت نگرفته و متهم به وکیل مدافع دسترسی نداشته است. همچنین روند محاکمه محرمانه و فاقد شفافیت بوده است که نشان می‌دهد حقوق اساسی او رعایت نشده است.

سید حسن موسوی همچنین اعلام کرد که وضعیت جسمی و روحی ابوالفضلی در زندان بگرام بسیار وخیم است و طالبان اجازه ملاقات او با خانواده‌اش را نمی‌دهند.

مسؤولان طالبان معمولاً در این‌گونه موارد اظهارنظر نمی‌کنند.

خبرنگار ابنا با اعضای خانواده دکتر ابوالفضلی تماس گرفت، اما آنها به دلیل مسائل امنیتی از بیان تأیید یا رد این خبر خودداری کردند.

...

