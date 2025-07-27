به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرجع عالی‌قدر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی پیامی به سومین اردوی معرفتی - تبیینی مثل خمینی(ره) ارسال کردند.

ایشان در این پیام تاکید کردند که اردوی معرفتی - تبیینی مثل خمینی(ره) و برنامه‌های تربیتی مشابه آن میتواند ظرفیت مناسبی برای بهره مندی از مکتب امام راحل را فراهم آورد که باید قدر آن را دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدای سخن یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر فرماندهان دانشمندان، رزمندگان و هموطنان مظلوممان را گرامی میدارم و از خداوند متعال نابودی و ذلت دشمنان ایران و انقلاب اسلامی را مسألت دارم.

یکی از اصول تربیتی قرآن کریم تعیین اسوه و قراردادن الگو برای مسیر حرکت مؤمنین است تا با دقت در سیر فکری و سیره عملی او راه سعادت را بیابند و طی کنند و دایره این الگوگیری نه منحصر در پیامبران که اولیای الهی و بندگان مخلص او را نیز شامل می‌شود، همان طور که قرآن کریم می‌فرمود:«قد کانت لکم اسوة حسنة فی إبراهیم والذین معه».

قطعا یکی از اسوه های بارز دوران ما رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی(قدس سره) بود که هم در اندیشه و منظومه فکری خود و هم در سیره عملی الگوی درخشانی در پیش چشمان ما بوده و هست.

لازم است آرای فقهی امام و نوع فهم اجتماعی او از آیات روایات و احکام شرع و اخلاص فردی و حرکت اجتماعی اش خصوصا برای طلاب جوان که حافظ و ادامه دهنده این مسیر هستند بیان شده و شرح داده شود تا هم راه او از یادها نرود و هم دستخوش انحراف و کج فهمی نشود.

بیانات رهبر انقلاب به عنوان شاگرد نمونۀ امام راحل یکی از بهترین تبیینها و تفسیرها از مکتب خمینی(رحمة الله علیه) میباشد.

این اردو و برنامه‌های تربیتی مشابه آن میتواند ظرفیت مناسبی برای بهره مندی از این معارف را فراهم آورد که باید قدر آن را دانست.

در پایان از همه دست اندرکاران برگزاری این برنامه و اردوی تربیتی و همه شرکت کنندگان تشکر می‌نمایم و برای آنان در آن آرزوی موفقیت دارم و علوّ درجات امام راحل(رضوان الله تعالی علیه) را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته



قم ـ ناصر مکارم شیرازی

۲۵ تیرماه ۱۴۰۴

