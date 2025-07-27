به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی بحرین چهار جوان بحرینی را پس از شرکت در تجمعی مسالمتآمیز مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در منامه، که در اعتراض به محاصره و جنایات جاری در غزه برگزار شده بود، بازداشت کردند.
این بازداشت پس از احضار آنان برای بازجویی صورت گرفت؛ اقدامی که به باور فعالان حقوقی، تلاشی آشکار از سوی حکومت بحرین برای خاموشکردن صداهای مخالف و سرکوب حمایت از مسئله فلسطین است.
این جوانان با برگزاری یک تجمع اعتراضی، نسبت به تداوم تجاوزات علیه غزه و سیاستهای محاصره و گرسنهنگهداشتن مردم فلسطین توسط رژیم اشغالگر، اعتراض کرده و خواستار توقف فوری حملات و گشایش گذرگاهها برای ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه شدند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما