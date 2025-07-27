به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آن‌که وزارت دادگستری طالبان، مسجد و حوزه علمیه آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی را در غرب کابل پلمپ کرد، بسیاری از فعالان شیعه افغانستانی(هزاره – سادات) از ایجاد تفرقه و دو دستگی و تضعیف وحدت شیعیان ابراز نگرانی کردند.

واعظ‌زاده بهسودی، چند سال قبل خود را مرجع تقلید شیعیان افغانستان در کابل معرفی کرد و این اقدام او، واکنش‌های زیادی را میان علما و جامعه شیعه افغانستان در پی داشت. بسیاری از روحانیون گفتند که واعظ‌زاده بهسودی هیچ‌گونه شرایط و معیارهای مرجعیت ندارد. علاوه بر این‌که او پیشینه فعالیت‌های سیاسی دارد، گفته می‌شود که آقای واعظ‌زاده در حوزه فقه و اصول علمیت هم ندارد.

با وجود این انتقادات، اما واعظ‌زاده بهسودی، طرفداران زیادی در میان جامعه شیعه افغانستان و خصوصا هزاره به دست آورد که مرجعیت او را قبول کرده‌اند. لذا پلمپ دفتر واعظ‌زاده بهسودی از سوی طالبان موجب شد که بسیاری از طرفداران او، این اقدام را دسیسه بخشی از جامعه شیعه افغانستان علیه او دانستند و این باعث شد که بسیاری از فعالان شیعه افغانستان واکنش‌های متفاوتی که بیانگر دو دستگی است، نشان دهند.

تاکید بر پرهیز از پراکندگی جامعه شیعه

سیدحسین سراج، از فعالان شیعه کابل در این مورد گفته است: در چنین روزگاری که فتنه‌ها در کمین نشسته و دشمنان وحدت به کم‌ترین بهانه‌ای آتش نفاق را شعله‌ور می‌سازند، آن‌چه از هر چیزی مهم‌تر است، گام نهادن در مسیر همدلی و پرهیز از پراکندگی است.

این فعال شیعه در ادامه اظهار داشته که مناقشه‌ پیش آمده در مورد مسجد و مدرسه مهدویه تحت مدیریت واعظ‌زاده بهسودی، هیچ‌گونه ریشه و صبغه قومی ندارد؛ هر فرد یا جریانی که تلاش کند این مسئله را رنگ و بوی قومی دهد، بی‌گمان یا ناآگاهانه در صف آتش‌افروزان نفاق قرار گرفته است.

او افزوده است: در این مسیر، آنچه نیاز جامعه است، بصیرت، همدلی و پرهیز از برداشت‌های تنگ‌نظرانه است، نه افزودن بر زخم‌هایی که تنها دشمنان از آن بهره‌مند می‌شوند. ما بیش از هر زمان نیازمند آنیم که صبوری و عقلانیت را پیشه ساخته، و به جای بزرگ‌نمایی اختلافات، دل‌ها را به ریسمان وحدت گره بزنیم.

در همین حال، احمد رامش سلیمی، یکی دیگری از فعالان شیعه افغانستان پیرامون این نگرانی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نگاشته که مذهب نباید بر مبنای قومیت، نژاد یا زبان هدایت و در خدمت منافع مادی گروهی خاص قرار گیرد.

او تاکید ورزیده است: این تصور که مذهب باید در خدمت ما باشد، برداشت وارونه از نقش و جایگاه دین است. مذهب باید در خدمت بشریت، انسانیت، حل معضلات کشور، تامین رفاه و امنیت جامعه باشد.

از سوی هم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، رییس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان در خصوص ایجاد دو دستگی و شکل‌گیری نفاق میان جامعه شیعه ابراز نگرانی کرده است.

حجت‌الاسلام عالمی بلخی با انتشار پیامی افزوده است: نزاع باطل سید و هزاره یک بار دیگر فضای مجاز را آلوده، کدر و متنفر ساخته است.

رییس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان از فعالان حوزه مربوطه خواسته است: با تدبیر عاقلانه از آتش سوزناک عذاب الهی(نفاق) دوری گزیده و آن را خاموش و به نزاع تباه‌کننده که فقط دل دشمنان شما را شاد می‌کند، نقطه پایان بگذارید.

