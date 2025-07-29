به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ منابع نزدیک به دفتر آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی گفته‌اند که پس از بسته شدن ناگهانی دفتر نمایندگی وی در مدرسه علمیه مهدویه، طالبان روز گذشته (دوشنبه، ۱۴۰۴/۵/۶) با حضور مجدد در محل، ضمن عذرخواهی از اعضای دفتر، اجازه ادامه فعالیت آن را صادر کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، بازگشایی دفتر پس از موج گسترده حمایت‌ها در فضای مجازی، واکنش چهره‌های دینی، فرهنگی و مردمی در سراسر کشور انجام شده است.

بسیاری از شهروندان، بستن دفتر یک مرجع دینی شناخته‌شده را اقدامی نگران‌کننده و خلاف حرمت علما و شعائر اسلامی دانسته بودند.

به گفته منابع محلی، طالبان بدون ارائه توضیح روشنی این دفتر را مهر و لاک کرده بودند. اما روزگذشته، در پی بازتاب وسیع رسانه‌ای و مطالبه‌گری عمومی، دفتر آیت‌الله واعظ‌زاده مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت.

بازگشایی دفتر مورد استقبال وسیع اقشار مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان نشانه‌ای از تأثیر وحدت و مطالبه‌گری مردمی در دفاع از جایگاه علما و نهادهای دینی یاد می‌شود.

...

