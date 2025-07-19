بازداشت چهار عضو ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) در کابل توسط طالبان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی اعلام کردند که نیروهای اطلاعات و امنیت طالبان چند روز پیش چهار تن از اعضای ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) را در کابل بازداشت کرده‌اند.

این بنیاد، که زیر نظر حضرت آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از علمای سرشناس افغانستان فعالیت می‌کند، به‌عنوان یکی از نهادهای فعال در عرصه کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان شناخته می‌شود.

افراد بازداشت‌شده عبارت‌اند از:

حاجی محمد تقی انصاری، رئیس بنیاد

حاجی حسن نیکزاد، معاون بنیاد

باقر اخلاقی، مدیر دفتر

وکیل چمن، مشاور بنیاد

به گفته منابع، دلیل بازداشت این افراد «توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم فقیر و نیازمند» عنوان شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده و طالبان نیز تاکنون در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داده که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان بحرانی است و فعالیت نهادهای خیریه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

...

پایان پیام/