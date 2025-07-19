  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

بازداشت چهار عضو ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) در کابل توسط طالبان

۲۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۸
کد خبر: 1709461
بازداشت چهار عضو ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) در کابل توسط طالبان

منابع محلی در کابل از بازداشت چهار عضو ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) توسط نیروهای اطلاعات و امنیت طالبان خبر دادند. این اقدام موجی از نگرانی در میان فعالان حوزه کمک‌رسانی و امور خیریه برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی اعلام کردند که نیروهای اطلاعات و امنیت طالبان چند روز پیش چهار تن از اعضای ارشد بنیاد خیریه حضرت ولیعصر (عج) را در کابل بازداشت کرده‌اند.

این بنیاد، که زیر نظر حضرت آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از علمای سرشناس افغانستان فعالیت می‌کند، به‌عنوان یکی از نهادهای فعال در عرصه کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان شناخته می‌شود.

افراد بازداشت‌شده عبارت‌اند از:

  • حاجی محمد تقی انصاری، رئیس بنیاد

  • حاجی حسن نیکزاد، معاون بنیاد

  • باقر اخلاقی، مدیر دفتر

  • وکیل چمن، مشاور بنیاد

به گفته منابع، دلیل بازداشت این افراد «توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم فقیر و نیازمند» عنوان شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده و طالبان نیز تاکنون در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داده که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان بحرانی است و فعالیت نهادهای خیریه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha