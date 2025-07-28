به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ دوم پاسدار علیمحمد نائینی درباره یاوهگویی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت: این یاوهگوییها بیشتر جنبه عملیات روانی دارد؛ اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حتی برای یک لحظه نیز از افزایش آمادگیهای دفاعی، غافل نشدهاند.
وی با اشاره به تجربه موفق عملیاتهای «وعده صادق» و نتایج جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: دشمن تلاش میکند که با ایجاد فضای اضطراب، امنیت روانی جامعه را مختل کند؛ این در حالی است که هم قدرت سخت و هم قدرت نرم ایران را به خوبی آزموده است.
وی با بیان اینکه «قدرت سخت ما قدرت پدافندی و آفندی در ابعاد مختلف بود که تمام محاسبات دشمن را در هم شکست»، گفت: قدرت نرم جمهوری اسلامی نیز رهبری هوشمندانه، باورهای دینی مردم و وحدت ملی بود که توطئههای دشمن را خنثی کرد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مستأصل شد و اگر عملیاتهای موشکی نیروهای مسلح ایران با همان شدت ادامه مییافت، امروز از این رژیم چیزی باقی نمانده بود.
