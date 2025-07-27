به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی در جلسه‌ای با مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس که در محل این اداره‌کل برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری مناسبت‌های مذهبی، اظهار داشت: مناسبت‌های مذهبی از قبیل ولادت‌ها و شهادت‌ها در طول سال، تلنگری معنوی و یادآور برای ما هستند.

وی در ادامه با بیان ضرورت همکاری میان حوزه علمیه فارس و آموزش و پرورش، افزود: تفاهم‌نامه‌ای در گذشته میان آیت‌الله اعرافی و آقای صحرائی امضا شده بود که هم‌اکنون نیز وزیر آموزش و پرورش، تاکید ویژه‌ای بر استمرار و گسترش این همکاری‌ها دارند. در هر دوره‌ای که جامعه مسیر تعالی و رشد را طی کرده، شاهد پررنگ بودن پیوست فرهنگی و تلاش مسئولان در این زمینه بوده‌ایم.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، نمونه اخیر این موضوع، وقایع ۱۲ روزه‌ی جنگ است؛ جایی که یکی از اهداف رژیم اشغالگر قدس، فروپاشی ارتباط بین مردم و نظام جمهوری اسلامی بود، اما مردم با احساس خطر نسبت به هویت ملی و دینی خود، واکنشی بی‌نظیر نشان دادند و صحنه‌هایی فراموش‌نشدنی خلق کردند. این هم‌پیوندی دین و ملیت، عاملی است که در شرایط تهدید، مردم را به صحنه می‌کشاند.

وی با تاکید بر اینکه این فضا یک فرصت و در عین حال یک هشدار است، خاطرنشان کرد: پررنگ کردن این فضا بر عهده دو نهاد مهم، یعنی حوزه علمیه و آموزش و پرورش است. پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای مدیران، معاونان و اولیای آموزش و پرورش اعلام کرده‌ایم.

مدیر حوزه علمیه فارس با بیان اینکه اساس جامعه، آموزش و پرورش است، افزود: باید هم‌افزایی کنیم تا شاهد رشد و بالندگی جامعه باشیم.

در بخش پایانی سخنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی به طرح امین اشاره کرد و گفت: این طرح، فرصتی ارزشمند است. در آخرین نظرسنجی که در خردادماه سال ۱۴۰۲ با جامعه هدف ۱۲ هزار نفر برگزار شد، بیش از ۹۵ درصد گزینه‌ها در ارزیابی‌ها عالی گزارش شدند. این نتایج نشان داد که مردم، افراد خدوم را از دیگران تشخیص می‌دهند؛ در آن زمان نیز تنها هزینه‌ی ایاب و ذهاب را پرداخت می‌کردیم.

.....................

پایان پیام