به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای تبیینی پیرامون نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اعلام کرد: آنچه که طی این جنگ رخ داد، یک طرحِ جنگی با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری توأمان و تمام‌عیار از مؤلّفه‌های ترکیبیِ نظامی، امنیّتی، اطلاعاتی، جنگ شناختی، اقدامات ایذایی، ترور، خرابکاری، بی‌ثبات‌سازی و ایجاد آشوب داخلی با هدف و توهّمِ «به انقیاد و تسلیم واداشتن کشور» بود.

در ایّام اربعین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با گرامی داشت یاد و خاطره‌ی آن گلگون کفنان، اعم از شهروندان غیرنظامی، فرماندهان و سربازان نظامی شهید، دانشمندان هسته‌ای، شهدای جامعه اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و طلب علو درجات از محضر الهی برای آن شهیدان و با عرض تبریک و تسلیت به بازماندگان شهدا و استدعای صبر و اجر از درگاه احدیّت برای آن‌ها و نیز با لبیّکی مجدد و از سویدای دل و عمق وجود به رهبر حکیم و فرزانه‌ انقلاب اسلامی (مدّظله العالی) و به‌ ویژه ۷ تکلیف راهبردیِ ابلاغی اخیر معظّم له، به استحضار ملّت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی می‌رساند:

۱) جنگ‌افروزی و تجاوزگری جبهه‌ شیطانی و متخاصم آمریکایی-صهیونی در ساعات اوّلیه‌ بامداد جمعه ۲۳ خرداد علیه ایران عزیز، نه یک عملیات نظامی محدود با هدف ضربه به قابلیّت‌ها و تأسیسات هسته‌ای و دفاعی کشور، بلکه به استناد مجموعه یافته‌های اطلاعاتی، آنچه که طی جنگ تحمیلی۱۲ روزه رخ داد، یک طرحِ جنگی با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری توأمان و تمام‌عیار از مؤلّفه‌های ترکیبیِ نظامی، امنیّتی، اطلاعاتی، جنگ شناختی، اقدامات ایذایی، ترور، خرابکاری، بی‌ثبات‌سازی و ایجاد آشوب داخلی با هدف و توهّمِ «به انقیاد و تسلیم واداشتن کشور، براندازی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و تجزیه‌ ایران بزرگ» بود که با کارفرمایی رژیم ریاکار حاکم بر آمریکا، عاملیّت باند تبهکار صهیونی، همراهی چند کشور اروپایی و پادویی گروهک‌های ضدانقلاب، تروریست‌های تکفیری و اشرار مسلّح اجرا شد.

۲) تمهیدات و تدارک این جنگ علاوه بر فراهم آوردن مقتضیات نظامی و تسلیحاتی، مشتمل بر زمینه‌سازی‌های ترکیبی از جمله تلاش برای انجام مذاکرات، سوءاستفاده از شئون برخی سازمان‌های بین‌المللی با متهم‌سازی دروغین و ناجوانمردانه‌ی جمهوری اسلامی به تخطّی از تعهّدات هسته‌ای، صدور قطعنامه ناموجّه و غیرقانونی شورای حکّام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، بمباران شدید تبلیغاتی، عملیات روانی و جنگ شناختی و ادراکی توسط جریان مسلّط رسانه‌ای نظام سلطه و دیپلمات‌های غربی، بهره‌گیری‌همه‌جانبه از آخرین دستاوردهای فنی و فناوری‌های هوشمند سنتکام، پنتاگون و کلان‌شرکت‌های آمریکایی، غربی و صهیونیِ وابسته، در زمینه‌های ماهواره‌ای، سایبری، ردیابی‌سیگنالی، شنود مخابراتی و اینترنتی، محاسبات کوانتومی و هوش‌مصنوعی، تصویربرداری‌پیشرفته‌ی هوایی، شبکه‌سازی‌های اجتماعی و... بوده است.

۳) جریان صهیونی-آمریکایی با غفلت از واقعیّات و حقایق صحنه و بر اساس انگاره‌ها، محاسبات و راهبردپردازی‌های تحلیلگران مادی‌گرای غربی و اخبار دروغ و توهمات ضدانقلاب ایرانی، با این تصوّر ابلهانه و باطل که برای براندازی ج. ا. ایران به‌عنوان یک نظام و هویّت تمدّنی ایرانی و اسلامی می‌توانند از مدل‌های براندازی آمریکایی مبتنی بر "راهبرد جنگ کثیف" استفاده کرده، کشور و سازمان جهانی مقاومت را به زانو درآورده و به تسلیم بکشانند، وارد صحنه شدند اما با قدرت پولادین ایمان و اراده‌ی ملّت بزرگ ایران و اقتدار نیروهای مسلّح، کارآزموده و شجاع جمهوری اسلامی، تحت رهبری باصلابت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، زمین‌گیر و مقهور شدند. در این طراحی جنگی، علاوه بر جنایات آشکاری همچون هدف قرار دادن جمعی از فرماندهان نظامی و دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای و سامانه‌های پدافندی و آسیب به مجتمع‌های مسکونی و شهادت غیرنظامیان و ... دشمن بدنبال فعال کردن اشرار، تروریست‌های رنگارنگ در پوشش‌های مختلف، فعال کردن مأموریت جاسوسان مترصد، انجام عملیات ترور و خرابکاری و به صحنه کشاندن مزدوران، تفاله‌های سلطنت‌طلب، اراذل و اوباش، کانون‌های شورشی و هسته‌های خفته‌ی منافقین در راستای التهاب‌آفرینی، تحریک نارضایتی‌ها و اعتراضات صنفی و تبدیل شرایط به موقعیّت اغتشاش و آشوب‌گری‌های افسارگسیخته‌ی خیابانی نیز بود.

۴) در همین راستا، سربازان مظلوم و گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات و جامعه‌ی اطلاعاتی کشور، در پیش، حین و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ی اخیر، در نبردی بی‌امان، نه تنها با رژیم حقیر صهیونی، بلکه با «ناتوی اطلاعاتی- امنیتی غرب» قرار داشته و در برابر طیف وسیعی از تهدیدات و تعرّضات امنیّتی و مزدوران دشمن، مردانه سینه سپر کردند، جانانه و دلاورانه جنگیدند، عناصر وطن فروش و عوامل بیگانه را به بند کشیدند یا در درگیری‌های مسلّحانه، تار و مار کردند؛ و در این کارزارهای خاموش، مظلومانه و گمنامانه، ‌شهدا و جانبازانی را تقدیم ایران اسلامی و ملّت سرافراز و عزیز ایران کردند.

۵) اما «نبرد بزرگ و خاموشِ» سربازان گمنام امام زمان (عج) با جبهه‌ صهیونیستی، منحصر به حوزه‌ پدافندی نبود. با افتخار به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که فرزندان آن‌ها در وزارت اطلاعات همزمان با سنگربانی امنیتی همه جانبه، «یورش اطلاعاتی ترکیبی و بی سابقه‌ای» را با گشودن جبهات متعدد در سرزمین‌های اشغالی و علیه باند تبهکار حاکم بر آن، محقق ساختند. اینک با اغتنام از فرصت، صرفاً بخشی از مقابله و تهاجم وزارت اطلاعات را (به‌دلیل برخی محذورهای امنیّتی و شرایط عملیاتی میدان) و به اختصار به اطلاع می‌رساند و ان‌شاءالله با رفع ملاحظات موجود، بلافاصله نسبت به اطلاع رسانی مشروح اقدام خواهد شد:

۱) کیس‌های آفندی و پدافندی جاسوسی، تبادل اطلاعات و مقابله با ترور

۱/۱. اقدامات متعدد و متنوع آفندی و اطلاعاتی (جاسوسی تهاجمی) در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه منافع رژیم صهیونی و باند تبهکار حاکم بر آن انجام شد. یکی از رویکردهای اجرا شده، استخدام عوامل اطلاعاتی و عملیاتی از درونی‌ترین لایه-های نظامی و امنیتی رژیم برای انجام مأموریت‌های محوله، دریافت گزارش مستند و مصور اقدامات و راستی آزمایی آن‌ها بود. اکنون با قطعیت اعلام می‌گردد که رژیم درمانده‌ی صهیونی، اگرچه تعدادی از عوامل اسراییلی را شناسایی و بازداشت کرد اما بخش بزرگ‌تر و حساس‌تر مأموریت‌ها همچنان جریان دارد. از سوی دیگر همان موارد اندک کشف شده چنان موجب نگرانی شدید رژیم جنایتکار شد که به «خودزنی» و واکنش‌های رسواکننده‌ی خویش از سوی دستگاه‌های مختلف رژیم منجر گردید. صدور هشدارهای عمومی متعدد توسط نهادهای امنیتی، انتظامی و دفتر نخست وزیر تبهکار برای بازداشتن اتباع رژیم از همکاری و جاسوسی برای ایران و تهدید همکاری کنندگان با وزارت اطلاعات به مجازات‌های شدید، یکی از واکنش‌ها بود. در این راستا، وقتی همکاری اطلاعاتی تعدادی از نظامیان، کارمندان دولت و معلمین با وزارت اطلاعات آشکار شد، رسانه‌های رژیم از «ورود شوک» به ارتش و دستگاه‌های امنیتی اشغالگران خبر دادند و تبلیغات رسانه‌ای و تهدیدات آشکار را به صورت مضاعف افزایش دادند.

۲/۱. تلاش و اقدام مؤثّر اطلاعاتی برای تقویت دسترسی‌ها و گسترش بسترهای جمع‌آوری اطلاعات از اهداف داخل رژیم و ارسال فرآورده‌ها و محصولات حاصله برای نهادهای مربوطه‌ی کشوری و لشکری؛ در همین راستا، بهره‌برداری‌از اسناد فوق سرّی و حسّاس مکتسبه از فرآیند تعرّض اطلاعاتی اخیر به «گنجینه‌ی اطلاعات هسته‌ای» رژیم غاصب صهیونی در هفته‌های پیش از جنگ ۱۲ روزه و انعکاس مختصّات دقیق و نقطه‌ای ده‌ها مرکز کلیدی و محیط حسّاس امنیّتی، تسلیحاتی، پدافندی، اقتصادی، صنعتی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال سوخت، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ضدبشری (هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی، بیولوژیک)، فرماندهی فرکانس‌های هدایت شونده و... به نیروهای مسلّح کشور در قبل، حین و پس از جنگ تحمیلی اخیر شایان توجّه است. (ان‌شاءالله مستندی پیرامون این موضوع پخش خواهد شد.)

۳/۱. فعّال‌سازی ساز و کار دیپلماسی پنهان در ارتباط با تحوّلات میدانی جنگ تحمیلی از طریق تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی دیگر، مضاف بر ارسال پیام‌های هشدار به سرویس‌های هدف از طریق برخی کشورهای منطقه و تبادل داده‌ها و اطلاعات با آن‌ها.

۴/۱. شناسایی و دستگیری ۲۰ نفر از جاسوس‌ها، عوامل عملیاتی و پشتیبانی موساد و عناصر متّصل به افسران اطلاعاتی رژیم در تهران، البرز، قزوین، اراک، اصفهان، فارس، کرمان، خوزستان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی و کردستان که در سه مورد از کیس‌های خاص، اقدام مشترک با حفاظت اطلاعات نیروهای ذی‌ربط صورت گرفت.

۵/۱. شناسایی چند عامل مرتبط با افسران اطلاعاتی رژیم در حوزه‌های اقتصادی، مالی و صنعتی کشور که مترصد اقدامات خرابکارانه بودند.

۶/۱. شناسایی، کشف و ضربه به اماکن و موقعیت‌های عملیاتی مورد بهره‌برداری سرویس دشمن در جنگ تحمیلی اخیر در چند استان کشور و ناکام‌گذاری عملیات تروریستی آن‌ها.

۷/۱.کشف و خنثی سازی طرح‌های تروریستی رژیم برای به شهادت رساندن ۲۳ نفر از مسئولین کشور در طول جنگ دوازده روزه و ۱۳ توطئه مشابه در ماه‌های منتهی به جنگ که به فضل الهی منجر به پیشگیری از ترور ۳۵ نفر از مسئولین ارشد کشوری و لشگری شد.

۸/۱. کشف اهداف جدید رژیم در سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز نظامی کشور و اطلاع‌رسانی به مسئولین ذی‌ربط و خنثی سازی عملیات خرابکارانه‌ی رژیم.

۲)گروهک‌های تروریستی، تکفیری و تجزیه‌طلب

گروهک‌های تکفیری و تروریستی در جریان جنگ تحمیلی اخیر از سوی تبهکاران آمریکایی- صهیونی مأمور به اقدامات ویژه‌ای برای ایجاد ناامنی، عملیات تروریستی کلان و تجزیه کشور شده بودند؛ برخی اقدامات صورت گرفته روی این گروهک‌ها عبارتند از:

۱/۲. شناسایی و بازداشت ۳ به‌اصطلاح امیر (فرمانده) داعش و۵۰ تروریست تکفیری در داخل کشور همراه با کشف و ضبط جلیقه‌های انتحاری و سلاح‌های جنگی همراه آنان.

۲/۲. کشف محل استقرار ۳۰۰ تروریست بیگانه در پایگاهی نزدیک مرزهای جنوب شرقی کشور که مترصّد ورود به خاک ایران بودند و پیشگیری از هر گونه تحرک آن‌ها. اضافه می‌گردد که دشمن صهیونیست درصدد استخدام و ساماندهی صدها مزدور از بیگانگان تحت نام جعلی «جبهه‌ی متحد بلوچستان» بود که تحرکات آن‌ها تحت نظر می‌باشد.

۳/۲. کشف آمادگی عملیاتی حدود ۱۵۰ نفر از عناصر تکفیری مستقر در سوریه که مترصد عزیمت و اقدام علیه کشور بودند و انجام پیشگیری مقتضی.

۴/۲. کشف برنامه و دستورالعمل ۱۲ ماده‌ای یکی از گروهک‌های مستقر در آن سوی مرزهای غربی کشور که مترصد ورود و به-زعم خود «اقدام به سبک سوریه» بودند که این اقدام منجر به شناسایی و بازداشت تعدادی از عوامل گروهک در جدار مرز شد و نیز کشف و انهدام انبارهای تسلیحاتی آن‌ها که برای قاچاق به کشور تدارک دیده بودند.

۵/۲. کسب اطلاع از ورود برخی سرکرده‌های گروهک‌های مسلّح به اقلیم‌کردستان عراق و نیز حصول آگاهی از برگزاری مانور نظامی برخی گروهک‌های مسلّح در آن اقلیم‌و انجام اقدامات بازدارنده‌ی مقتضی

۶/۲. ضربه به چندین هسته‌ی عملیاتی گروهک منافقین (موسوم به کانون‌های شورشی) که در ایام جنگ اخیر در سطح برخی استان‌ها فعال شده بودند (از جمله در تهران، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، قزوین، هرمزگان و...)

۷/۲. ضربه به چندین هسته‌ی تشکیلاتی درون شهری دو گروهک‌تروریستی که قصد انجام عملیات در استان‌های کُردنشین کشور داشتند.

۸/۲. دستگیری عناصر افراطی مروّج قوم‌گرایی با گرایش تجزیه‌طلبی در چندین منطقه‌ی کشور که همسو با رژیم جعلی، انسجام و همدلی و وحدت ملّی را هدف قرار داده بودند.

۹/۲. کسب اطلاع از طرح خام اندیشانه گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب برای انجام عملیات و به‌اصطلاح تصرّف سرزمینی (!) در شمال غرب و جنوب شرق کشور، در این راستا اقدامات پیشگیرانه و تنبیهیِ مقتضی بصورت مقتدرانه انجام شد.

۱۰/۲. دستگیری تعدادی از عناصر اصلی و تیم‌های پشتیبان اطلاعاتی و فنی یک گروهک سابقه‌دار تروریستی، تجزیه طلب و ضدمردمی در سیستان و بلوچستان که در حال فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات تروریستی بودند.

۳)خنثی‌سازی طرح‌های براندازی، آلترناتیوسازی و توطئه فرقه‌های استعمار ساخته

۱/۳. کشف و اشراف کامل اطلاعاتی بر طرح کلان آمریکایی-صهیونیستیِ ایجاد «دولت دست نشانده» با محوریت بازمانده‌ی منفور خاندان خائن پهلوی و ایفای نقش مستقیم عناصر صهیونیست متعصب ایرانی تبار همچون بن سبطی (سخنگوی سابق رژیم اشغالگر)، بیژن رفیع کیان (از نزدیکان نتانیاهو و عضو سابق شورای تجارت آمریکا)، اری مقیمی (نماینده‌ی رژیم صهیونیستی در مجامع سلطنت طلبان) و واگذاری مسئولیت «دولت در تبعید» به رضا پهلوی توسط جمع پیش‌گفته (!) همزمان با پیشبرد برنامه‌های تجزیه طلبانه‌ی اسراییلی با عاملیت سلطنت طلبان (در این مورد متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد).

۲/۳. کشف و اشراف همه‌جانبه‌ی اطلاعاتی و خنثی سازی طرح سلطنت طلبانِ تحت فرمان موساد برای راه‌اندازی و گسیل تیم‌های مسلح عملیاتی از سراسر کشور به تهران در اول تیرماه برای انجام اقدامات تروریستی در روز بعد (زمان بمباران زندان اوین) و مراکز نظامی و انتظامی نزدیک به زندان و همزمان با فراخوان گسترده توسط رضا پهلوی و بوق صهیونی فارسی زبان وابسته، با هدف حضور تمامی عناصر مرتبط، خانواده‌های زندانیان و... در محوطه‌ی پیرامون زندان و آغاز ناآرامی‌های خیابانی از همان نقطه. این سناریوی سلطنتی- صهیونیستی با شناسایی عوامل دخیل و وارد آوردن ضربه‌های پیاپی به تیم‌های عملیاتی دشمن و دستگیری ۱۲۲ مزدور در ۲۳ استان کشور، پیش از هر گونه اقدام تروریستی آن‌ها در تهران، خنثی سازی و مهار شد.

۳/۳. کشف و ضربه به چندین تیم تشکیلاتی دریافت کننده‌ی مُزد در قالب ارز دیجیتال (تتر) از سرپل‌های تشکیلاتی سلطنتی- صهیونیستی در استان‌های مختلف که برای اجرای اقدامات ایذایی مأموریت داشتند با دستگیری ۶۵ مزدور در روزهای منتهی به تجاوز رژیم صهیونیستی.

۴/۳. اشراف کامل اطلاعاتی بر «تشدید نامتعارف مراودات و ارتباطات سران فرقه‌ی صهیونیستی بهاییت» با منشأ مرکزیت فرقه در سرزمین‌های اشغالی (حیفا) و در فرصت مقتضی، دستگیری عناصری که به‌صورت هدفمند و تشکیلاتی در خدمت پروژه‌ی صهیونی- سلطنتی در سراسر کشور بودند.

۵/۳. در حالیکه به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همواره بهترین همزیستی را با هم‌وطنان مسلمان خود داشته، حامیان وفادار ایران عزیز بوده و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، اما رژیم صهیونی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داد. شاخه‌ای از مزدوران موساد در پوشش جریانِ به اصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجاتِ سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزش دیده در خارج از کشور و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آن‌ها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.

۶/۳. خنثی سازی طرح شبکه سازی از چهره‌های مشهور هنری، ورزشی و انسان رسانه‌های پرمخاطب، با دعوت آن‌ها به مجامع سلطنت طلبان صهیونی در ترکیه و آمریکا همراه با بازداشت رابط تشکیلاتی دارای تابعیت مضاعف آمریکایی

۷/۳. رصد و اشراف کامل اطلاعاتی بر شبکه‌ی حامیان و هسته‌های مرتبط به‌اصطلاح شهروند-خبرنگارِ شبکه‌ی صهیونیستی- تروریستی اینترنشنال، کشف ارتباطات عوامل آن با رژیم کودک کش، دستگیری و احضار ۹۸ نفر از عوامل عملیاتی وابسته در داخل کشور.

۴)تحرکات عناصر و جریانات ضدامنیّتی در فضای مجازی، سایبری و ارتباطات فنّی

۱/۴. پایش هوشمند و مستمر روندها و خطوط عملیات روانی جبهه‌ی آمریکایی-صهیونی در فضای مجازی و رصد مستمر و برخط تارنماها و شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی و برخورد مقتضی با عناصر فعّال حامی رژیم، کمپین‌سازی‌ها، فراخوان‌دهی‌ها با هدف التهاب‌آفرینی و ایجاد تجمّعات ضدامنیّتی.

۲/۴. رصد و پایش ارتباطات و تعاملات پنهان و نامتعارف بین کاربران داخلی با بیگانگان به ویژه با عناصر و کانال‌های ارتباطی رژیم صهیونی و از این طریق شناسایی ده‌ها مدیر (ادمین) صفحات و کانال‌های مهمّ منتسب به شبکه‌های جاسوسی و عملیاتی (به-اصطلاح رزم خیابانی) در فضای سایبری و بازداشت آن‌ها

۳/۴. رصد و مونیتورینگ فعّالیّت‌های دشمن در حوزه‌های سیگنالی و خنثی‌سازی اقدامات آنان در محدوده دسترسی‌ها و توانمندی‌های فنی این وزارت‌خانه

۴/۴. رصد هوشمند و طراحی و اعمال اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله‌ی دائمی فنّی با تهدیدات و حملات سایبری دشمن و کشف آلودگی‌ها و اخلال‌گری‌های فنّی و سایبری

۵/۴. شناسایی و برخورد مقتضی با فرآیند ارتباط‌گیری و تماس عوامل موساد (با پیش شماره‌های کشورهای مختلف) با برخی افراد هدف سرویس در داخل کشور به منظور ایجاد ناامنی روانی، تشتّت و تشویش‌خاطر، تهدید، معرفی مسیرهای به اصطلاح امن برای خروج از کشور! و وعده‌های اعطای تابعیت و اقامت در خارج که با هوشمندی افراد مورد اشاره، دشمن در تمامی موارد ناکام ماند.

۵)کشف تسلیحات و تجهیزات در حوزه‌ی ضدتروریسم

گزارش‌ها و داده‌های پنهان حاکی است رفتارشناسی گروهک‌های مختلف تروریستی، تکفیری و تجزیه‌طلب به‌ویژه در جدار مرزهای غربی و شرقی کشور، از جمله تدارک گسترده و انبار کردن سلاح و نفر و ورود تجهیزات و تسلیحات به داخل حکایت از تلاش برای آمادگی در «ساعت صفر» و مقطع جنگ تحمیلی برای انجام عملیات علیه امنیّت کشور داشته است؛ در این راستا، برخی اقدامات و تلاش‌های اطلاعاتی و عملیاتی صورت گرفته عبارتنداز:

۱/۵. رصد، اشراف و تسلّط اطلاعاتی بر مراکز نگهداری انبوه سلاح توسط برخی از این گروهک‌ها در جدار خارجی مرزهای کشور که آماده‌ی انتقال و توزیع میان هواداران در ساعت صفر توسط ضدانقلاب بود؛ در این راستا، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در حین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۶ محموله‌ی اصلی در حال انتقال به استان کردستان و خط ورود سلاح و تجهیزات گروهک‌ها و هسته‌ی تشکیلاتی نظامی گروهک تروریستی مستقر در اقلیم کردستان، با موفقیّت مورد ضربه واقع گردید. حاصل این مجموعه عملیاتِ داخل و برون مرزی عبارت بود از کشف تعداد فراوانی نارنجک‌انداز منحنی زن، تیرهای نارنجک تفنگی، مسلسل‌های کلاشینکف، نارنجک‌های جنگی، کلت‌های کمری، فشنگ و...

۲/۵. انجام عملیات علیه چندین محلّ انبار محموله‌های بزرگ سلاح و مهمات انفجاری نیمه‌سنگین در سیستان و بلوچستان و کرمان و کشف و ضبط تعداد قابل توجهی از انواع مسلسل، آر. پی. جی۷ و گلوله‌های آن، نارنجک دستی به همراه چاشنی انفجاری، سلاح کمری، نارنجک‌انداز و فشنگ مربوطه، انواع فشنگ مسلسل‌ها و سلاح‌های کمری و...

۳/۵. شناسایی ۲ قاچاقچی شاخص و عمده‌ی سلاح در خارج کشور، مهار اقدامات و مختل نمودن شبکه‌ی غیرقانونی آنان و نیز کشف ده‌ها قبضه محموله‌های سلاح جنگی از قبیل M۴، M۱۶ آمریکایی، کلاشینکف، کلت‌کمری، نارنجک‌انداز، بی‌سیم و... از این شبکه‌ها.

۶) تحریکات اجتماعی

۱/۶. از آن جا که تحریکات اجتماعی با روش‌های مختلف ترکیبی در دستور کار دشمن قرار داشت (پیش، حین و پس از جنگ ۱۲ روزه) لذا وزارت اطلاعات ضمن رصد دقیق سناریوهای دشمن، اقدامات خنثی‌کننده‌ی مقتضی را در دو وجه ایجابی (تبیین موضوع برای جوامع هدف) و سلبی (بازدارندگی از اقدامات تحریک‌آمیز عوامل آگاه و ناآگاه دشمن) مورد توجه قرار داده و هزاران اقدام لازم را در سراسر کشور و توسط تمامی ادارات کل اطلاعات استان‌ها بعمل آورد.

۲/۶. افزایش رصد و مراقبت‌های حفاظتی و ارائه هشدار پیرامون مراکز خدمات‌رسان و مجتمع‌های مهم تولیدی کشور در قبال انواع دسیسه‌های سرویس‌ها، گروهک‌ها و عناصر معاند برای دامن‌زدن به بسترهای اخلال و نارضایتی.

۳/۶. پایش مستمر اطلاعاتی و برخورد مقتضی با تلاش عوامل و مزدوران دشمن و ستون پنجم داخلی برای تحریک و دامن زدن به کمبودهای تصنّعی برخی اقلام اساسی و معیشتی مردم در جریان جنگ تحمیلی (چه از طریق احتکار و گران‌فروشی کالاهای مورد نیاز مردم و چه با شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی)

در خاتمه، سربازان گمنام امام زمان (عج) پیشانی شکر الهی بر زمین می‌سایند که علیرغم گستردگی و عمق توطئه و فتنه‌ی صهیونی - آمریکایی و گرد آوردن اتحادیه‌ی مزدوران بیگانه، جاسوس‌های رسمی، عناصر گروهکی و تروریستی اعم از انواع تکفیری، داعشی، منافق، سلطنت طلب، فرق ضالّه و تجزیه طلبان شرق و غرب کشور و... اما با اشراف اطلاعاتی تمام عیار و فداکاری و جانبازی مجاهدین بی ادعای اطلاعاتی- امنیتی، در طول جنگ ۱۲ روزه و تقدیم ۶ شهیدِ مجاهد و گمنام، حتی یک مورد عملیات علیه امنیت کشور را نتوانستند محقق سازند. بی شک این توفیق، حاصل عنایات الهی به این ملک و ملت، هدایت‌های فرماندهی معظّم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی و نقش سترگ و عظیم ملت بصیر و قهرمان ایران بود.

در پیرامون نقش شگفتی ساز مردم، تاکنون عمدتاً ابعاد ایستادگی مردم در برابر دشمن و تحمل سختی‌های جنگ و حفظ وفاق ملّی مطرح شده است. امّا ما شاهد نوعی نقش آفرینی بودیم که تاکنون به آن پرداخته نشده و آن همراهی جانانه، هوشمندانه، وفادارانه، متعهدانه و هدایت‌گرانه‌ی مردم، با فرزندان و خدمتگزاران مخلص خویش در سربازخانه‌ی گمنامان بود. واقعیت آن است که وقتی از مردم درخواست مساعدت و گزارشِ موارد مشکوک شد، شاهد چنان حماسه‌ای شدیم که هیچ زبان و قلمی یارای بازگویی آن‌را ندارد. صادقانه و بادقت تمام اذعان داریم که نقش اصلی در «دفاع مقدس امنیتی در برابر ائتلاف متجاوزین تبهکار» را ولی نعمتان ما ایفا کردند. در برابر این عظمت، سر تعظیم فرود می‌آوریم و استدعا داریم که همچنان توجهات قبلی نسبت به موارد مشکوک استمرار یابد چون طبق اطلاعات موثق، کینه و کید و شیطنت خصم آمریکایی- صهیونی همچنان ادامه دارد، کما این که عملیات تروریستی تأسّف بار اخیر در شهر زاهدان، یکی از مصادیق آن بود. پیش و پس از آن نیز تلاش مزدوران و عوامل دشمن برای اقدامات تروریستی مشابه ادامه داشته است. به همین دلیل، دفاع مقدس و عملیات جهادیِ آفندی و پدافندی مجاهدین گمنام علیه دشمن قدّار و مزدورانش همچنان با اقتدار و هوشیاری ادامه خواهد داشت. بعون الله تعالی

