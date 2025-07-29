به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه مستند «سر خط خون» در رادیو صبا، به روایت لحظه‌های شهادت و زندگی شهدای رسانه در دفاع مقدس دوم می‌پردازد.

این مستند گزارشی با هدف معرفی ابعاد انسانی و اخلاقی این شهیدان، به بررسی فداکاری‌ها و ایثارگری‌های آن‌ها می‌پردازد و تلاش دارد تا مخاطبان را با داستان‌های الهام‌بخش و زندگی شخصی این عزیزان آشنا کند.

«سر خط خون» به عنوان یک مستند گزارشی، به روایت لحظه‌ شهادت و زندگی شهدای رسانه می‌پردازد. این برنامه با هدف معرفی و ارایه گزارشی مستند از شهدای دفاع مقدس دوم، به بررسی ابعاد انسانی و اخلاقی این عزیزان می‌پردازد و تلاش دارد تا مخاطبان را با زندگی و افکار این شهیدان آشنا کند.

انسیه شمس‌الهی، تهیه‌کننده این برنامه، در توضیح این مستند گفت: «ما در این مستند به دنبال روایتی تازه از روز شهادت شهدای رسانه هستیم و به سراغ دوستان، خانواده و شاهدان لحظه شهادت این عزیزان رفته‌ایم. معصومه عزیزی و نیما رجب‌پور در روز حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما به شهادت رسیدند. همچنین فرشته افشردی (باقری) (دختر شهید سردار باقری)، محمد معین نظری و علی طهماسبی به عنوان خبرنگار نیز در جنگ ۱۲ روزه و حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.»

وی افزود: «در این مستند، شنوندگان صحبت‌های همکاران و شاهدان روز حمله به ساختمان صدا و سیما را خواهند شنید که گزارشی لحظه به لحظه از نحوه شهادت این عزیزان را ارایه می‌کند. ما به دنبال این هستیم که نه تنها وقایع تاریخی را بازگو کنیم، بلکه به عمق احساسات و تجربیات انسانی این شهدا بپردازیم.»

شمس‌الهی همچنین بیان کرد: «در جریان مصاحبه با خانواده و دوستان این شهدای عزیز، با خصوصیات اخلاقی و زندگی شخصی آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. این برنامه نه تنها به یادآوری فداکاری‌های این شهدا می‌پردازد، بلکه به ما یادآوری می‌کند که هر یک از آن‌ها داستانی انسانی و الهام‌بخش دارند که باید به نسل‌های آینده منتقل شود. ما امیدواریم که با این مستند، مخاطبان بتوانند با روحیه ایثار و فداکاری این شهیدان آشنا شوند و از آن‌ها الهام بگیرند.»

مجموعه مستند سرخط خون به توسط انسیه شمس‌الهی و زهرا محسن‌زاده تهیه شده و از ۷ مرداد هر روز ساعت ۱۳ به روی آنتن می‌رود.

.................................

پایان پیام/ 167