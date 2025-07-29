نماز جمعه «قلب تپنده شهر» و محور وحدت و انسجام است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی امروز دوشنبه ششم مرداد در دیدار شهردار، اعضای شورای اسلامی، معاونان و مدیران شهرداری صدرا که به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: نماز جمعه آن‌قدر با اهمیت است که خداوند سوره‌ای از قرآن کریم یعنی سوره مبارکه جمعه را به آن اختصاص داده است.

وی افزود: نماز جمعه، یک واجب شرعی و از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است که علاوه بر بُعد عبادی، نقش کلیدی در وحدت اجتماعی ایفا می‌کند و باید مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.

امام جمعه صدرا همچنین بیان کرد: تلاش ما بر این است که زبان گویای مردم باشیم؛ چه در بیان مشکلات و مطالبات، و چه در بازتاب فعالیت‌ها و خدمات مسئولان از طریق تریبون نماز جمعه، تا با آگاهی‌بخشی، زمینه‌ساز انسجام و هم‌افزایی در جامعه باشیم.

در ابتدای این دیدار، مجتبی پارسایی، شهردار صدرا ضمن تبریک سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب، گفت: حضور امام جمعه مردمی در کنار مدیریت شهری، زمینه‌ساز موفقیت‌های چشمگیری در سطح شهر بوده است. رهنمودهای ایشان همواره موجب دلگرمی و انگیزه بیشتر برای خدمت‌رسانی شده است.

خداکرم فیروزمند، عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز با بیان اینکه تریبون نماز جمعه محل انعکاس خواسته‌های مردم است، گفت: امام جمعه صدرا پیگیر مطالبات مردم در سطوح شهری، استانی و ملی هستند و همراهی ایشان با شورای شهر نقش مهمی در روند استقرار ادارات و تقویت زیرساخت‌های شهر داشته است.

هاشم عزیزی دیگر عضو شورا نیز با اشاره به ابعاد عبادی و سیاسی نماز جمعه، آن را «قلب تپنده شهر» توصیف کرد و گفت: مطالبه‌گری هوشمندانه از طریق نماز جمعه می‌تواند در حل مسائل مردم و ارتقای کارآمدی مدیریت شهری نقش مؤثری ایفا کند.

.....................

پایان پیام